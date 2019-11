Borutta. 1° Ciclopedalata del Meilogu

Una ciclopedalata turistica alla scoperta del Meilogu con i colori dell’autunno e i profumi dei prodotti tipici. Una giornata per famiglie organizzata per domenica 17 novembre dal comune di Borutta grazie al bando “Saludu e Trigu” della Camera di Commercio del nord Sardegna e con la collaborazione degli altri sei comuni che ruotano attorno all’itinerario circolare individuato per la la pedalata: Thiesi, Bessude, Banari, Siligo, Bonnanaro, Torralba, Cheremule. Sarà l’associazione sportiva Alghero Bike con il supporto di Bike Banari a strutturare e cordinare percorso e partecipanti.

L’apertura delle iscrizioni sarà alle 8:30 nel piazzale della basilica di San Pietro di Sorres e la partenza è prevista per le 9:30. I panorami mozzafiato accompagneranno ciclisti e famiglie ad esplorare il vasto territorio del Meilogu con un dislivello di circa 800 metri mentre un operatore con telecamera immortalerà i momenti più suggestivi del percorso per promuovere i siti turistici di maggior rilievo ed interesse dei paesi che hanno aderito al progetto. Bicicletta ma non solo, una vasta offerta permetterà alle famiglie di trascorrere la giornata tra arte, cultura, natura e allegria.

Tante le attività collaterali: un percorso sensoriale per adulti, offerto da Marco Florio, permetterà di stimolare i sensi oggi meno utilizzati per la “tirannia” delle immagini; mattinata di yoga e meditazione a contatto con la natura nella suggestiva cornice del monastero; giochi gonfiabili per bambini nel piazzale di San Pietro di Sorres e nel centro polifunzionale per l’intera giornata.

Il comune di Borutta presenterà, inoltre, il suo intero patrimonio naturalistico e culturale con visite guidate a la grotta Ulari – sito di interesse comunitario -, le fornaci, i pinnettos, il museo di Sorres con il complesso monastico e la biblioteca del monastero con oltre seicentomila volumi. Al 13:30 nel piazzale del monastero, il Comitato di Sorres organizzerà il pranzo comunitario al costo di dieci euro con: pane zicchi ai frutti di mare, gamberi arrosto e al pesto, pancetta arrosto, finocchi, frutta, acqua e vino. Il pranzo potrà essere prenotato al comitato di Sorres al numero 353-3718319.

Alle 16:30 protagonista ancora la bicicletta con lo spettacolo su due ruote “Bike Riffo Show”. Davide Riffaldi dalla passione per la bicicletta ha creato uno spettacolo in grado di stupire e coinvolgere un pubblico di tutte le età. In chiave ironica e colpi di scena tra biketrial, freestyle e rampe alte due metri e mezzo Davide Riffaldi intratterà grandi e piccini per il pomeriggio. Alle 18 la serata proseguirà con Dino Nurra e la sua Band, mentre alle 19 sarà proiettato il filmato della ciclopedalata.