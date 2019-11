BookCity 2019 Milano: tra gli eventi anche “Era l’allodola?” di Daniele Monachella

“Era l’allodola?” riparte da Milano e da una delle manifestazioni più importanti dedicate al libro e alla lettura, il Bookcity, in programma dal 13 al 17 novembre a Milano. Per tre giorni (più uno dedicato alle scuole), verranno promossi incontri, presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, spettacoli, seminari sulle nuove pratiche di lettura, a partire da libri antichi, nuovi e nuovissimi, dalle raccolte e biblioteche storiche pubbliche e private, dalle pratiche della lettura come evento individuale, ma anche collettivo.

Tra gli eventi, appunto, la commedia originale nata da un dubbio di Daniele Monachella e da lui stesso scritta, diretta e interpretata, insieme a Carlo Valle. Il 16 novembre alle ore 16:00, sul palco del Teatro Franco Parenti, è prevista la rappresentazione dello spettacolo che tanto successo di pubblico e di critica ha ottenuto in Sardegna ma anche nella penisola. Tra i premi ricevuti anche il prestigioso riconoscimento a Daniele Monachella come miglior attore al Roma Comic Festival 2018.

Non sarà l’unica rappresentazione nella penisola di “Era L’allodola?”, il 14 novembre alle ore 21:00, la commedia andrà in scena a Vicenza, all’Auditorium dei Carmini, in occasione di una serata organizzata in collaborazione con l’Associazione Grazia Deledda di Vicenza. Il 16 novembre alle ore 19:00, è in programma anche una seconda replica milanese che sarà ospitata nel Centro Sociale e Culturale dei sardi La Quercia di Vimodrone.

“Era l’allodola?” è una produzione di Mab Teatro col contributo della Fondazione di Sardegna e col Patrocinio dello IASEMS, Italian Association of Shakespearean and Early Modern Studies.