“Boghes and Bisus”: la cantante coreana Sumi Jo a Sassari il prossimo 12 dicembre

Sumi Jo, voce soprano coreana tra le più apprezzate e acclamate al mondo, sarà una delle protagoniste del concerto “Boghes and Bisus”, in programma a Sassari il prossimo 12 dicembre alle ore 20:30 al Teatro Civico. Si tratta di una vera e propria esclusiva per la Sardegna, un evento unico, un concerto natalizio per voce, coro, pianoforte e launeddas.