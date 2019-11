Ambiente

Bocche di Bonifacio, obiettivo: non abbassare la guardia

L'allarme resta e la guardia non si può abbassare. Questo il motivo di un nuovo incontro in Camera di commercio a Sassari con numerosi i soggetti coinvolti, per non far calare il silenzio sulle problematiche ambientali relative ai transiti di imbarcazioni di grande cabotaggio nelle Bocche di Bonifacio. Un incontro che auspica un tavolo con i vertici regionali per individuare una strategia operativa.