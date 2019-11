Baunei: minacce al Sindaco. Solidarietà dei portavoce del M5S

“I parlamentari e i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle esprimono solidarietà al sindaco di Baunei, Salvatore Corrias, divenuto bersaglio di inaccettabili intimidazioni. Certi che le forze dell’ordine e inquirenti useranno tutti i mezzi possibili per fare piena luce al più presto su movente e responsabili delle minacce apparse sui muri del paese, i portavoce, i rappresentanti del Governo e gli attivisti del M5S sardo dichiarano totale sostegno a tutte le iniziative poste in essere sui territori in favore della legalità e assicurano pieno sostegno agli amministratori locali che si battono quotidianamente per migliorare la qualità della vita delle rispettive comunità “