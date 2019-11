Autunno in Barbagia a Tiana: 09/10 novembre 2019

Nel piccolo borgo di montagna sopravvivono ancora antiche tradizioni, produzioni tipiche e un senso di comunità che contribuisce alla vita sana e serena dei suoi centenari. Il paese è noto per aver dato i natali a molti centenari, tra cui Antonio Todde che con i suoi 112 anni nel 2001 è entrato nel guinnes dei primati come l’uomo più vecchio del mondo.

Le cortes di Tiana si aprono per Autunno in Barbagia, la manifestazione che anima il cuore barbaricino della Sardegna. Tra le strette stradine del rione storico potrete ammirare le antiche case in pietra e potrete assaggiare i prodotti tipici, scoprire l’artigianato locale e assistere alle sfilate in abiti tipici.

Il 9 e 10 novembre 2019 – Scopri il programma di Autunno in Barbagia a Tiana