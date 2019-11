Ats-Assl Lanusei:Avviso incarico provvisorio Medico di Medicina Generale

La ASSL di Lanusei deve provvedere – ai sensi dell’art. 38 dell’A.C.N. (Accordo Collettivo Nazionale) per la Medicina Generale del 29/07/2009 – ad assegnare l’incarico provvisorio di Assistenza Primaria per l’ambito territoriale 1.6, con apertura dell’ambulatorio nel Comune di Perdasdefogu.

I medici interessati devono far pervenire la propria domanda, che potrà anche essere consegnata a mano, al seguente indirizzo ASSL Lanusei via Piscinas n. 5, o inviata per posta elettronica all’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): cureprimarie@pec.asllanusei.it entro il 09/12/2019.

Avviso e Modulo di Domanda sui siti www.atssardegna.it (sezione Albo pretorio – Comunicazioni/Avvisi/Manifestazioni di interesse) e www.asllanusei.it (Notizie e Ultime Notizie della Homepage).