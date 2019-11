Aspal: annunci di lavoro area Cagliari

CAGLIARI. Acconciatore

Un’azienda di Cagliari cerca un acconciatore con esperienza pregressa nella mansione e licenza media. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.

CAGLIARI. 4 tirocinanti aiuto cameriere

Un’azienda di Cagliari cerca 4 tirocinanti aiuto cameriere con diploma di qualifica di istituto professionale alberghiero e conoscenza lingua inglese livello intermedio. Si offre un tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.

CAGLIARI. Macellaio

Un’azienda di Cagliari cerca un macellaio con esperienza pregressa nella mansione. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.





SAN SPERATE. Addetto produzione e trasporto imballaggi cartone

Un’azienda di San Sperate cerca un addetto produzione e trasporto imballaggi cartone con esperienza pregressa biennale nella mansione, diploma di istruzione secondaria superiore e possesso patente C. Si offre un contratto a tempo determinato. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Assemini o al proprio CPI di iscrizione.

CAGLIARI. Abbattitore di animali

Un’azienda di Cagliari cerca un abbattitore di animali con esperienza pregressa nella mansione. Si offre un contratto a tempo determinato. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.

VILLACIDRO. Tirocinante geometra

Un’azienda di Villacidro cerca un tirocinante geometra. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di San Gavino al proprio CPI di iscrizione.

CAGLIARI. Apprendista perito agrario, 5 apprendisti idraulici, 5 apprendisti termosifonisti e 5 apprendisti installatori di impianti elettrici

Un’azienda di Cagliari cerca varie figure professionali con diploma di qualifica.Si offre un contratto di apprendistato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.

SARROCH. 20 saldatori tubisti, 20 conduttori di gru, 20 carpentieri, 20 manutentori meccanici e 5 addetti controllo qualità

Un’azienda di Sarroch cerca varie figure professionali con esperienza pregressa nella mansione e nel settore industriale/petrolchimico.Si offre un contratto a tempo determinato di tre mesi. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Assemini o al proprio CPI di iscrizione.

ASSEMINI. Muratore

Un’azienda di Assemini cerca un muratore con esperienza pregressa nella mansione di almeno 4/6 anni. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Assemini o al proprio CPI di iscrizione.

ELMAS. Tirocinante carpentiere

Un’azienda di Elmas cerca un tirocinante carpentiere di infissi metallici. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Assemini o al proprio CPI di iscrizione.

CAGLIARI. 2 infermieri professionali (iscritti 68)

Un’azienda di Cagliari assume 2 infermieri professionali iscritti alle liste della legge 68 (disabili art. 1) nei cpi di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Assemini, Muravera, Isili e Senorbì. E’ richiesta la laurea in scienze infermieristiche e il corso e.c.m. Si offre un contratto a tempo determinato per 7 mesi part time di 20 ore settimanali. Domande dal 18 al 27 novembre. Info nei cpi di Info nel cpi di appartenenza.

CAGLIARI. Fisioterapista (iscritto 68)

Un’azienda di Cagliari assume un fisioterapista in possesso di laurea, corso e.c.m e patente B, iscritto alle liste della legge 68 (disabili art. 1) nei cpi di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Assemini, Muravera, Isili e Senorbì. Si offre un contratto a tempo determinato per 7 mesi part time di 20 ore settimanali. Domande dal 18 al 27 novembre. Info nei cpi di Info nel cpi di appartenenza.

ELMAS. Aiuto commessi, addetti alle operazioni ausiliarie di vendita e tirocinanti (iscritti 68)

Un’azienda cerca per la sede di Elmas, 2 aiuto commessi con diploma e qualifica da assumere con contratto di apprendistato 24 ore settimanali, 3 addetti alle operazioni ausiliarie di vendita con diploma, esperienza lavorativa nel settore e nella gestione di merce e prodotti. da assumere con contratto a tempo determinato per 7 mesi part time di 21 ore settimanali e due tirocinanti addetti alle operazioni ausiliarie di vendita con diploma e patente B. Per tutti è necessario avere l’iscrizione alle liste della legge 68 (disabili art. 1) nei cpi di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Assemini, Muravera, Isili e Senorbì. Domande. Domande dal 18 al 27 novembre. Info nel cpi di iscrizione.

CAGLIARI. Addetto ai servizi di pulizia (iscritto 68)

Un’azienda di Cagliari assume con contratto di apprendistato un addetto ai servizi di pulizia , iscritto alle liste della legge 68 (disabili art. 1) nei cpi di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Assemini, Muravera, Isili e Senorbì. Il contratto sarà a tempo detemrinato per 7 mesi, 21 ore settimanali.. Domande dal 18 al 27 novembre. Info nei cpi di Info nel cpi di appartenenza.

CAGLIARI. Impiegato (iscritto 68)

Un’azienda di Cagliari assume un impiegato terzo livello/addetto al recupero crediti con contratto a tempo determinato per 12 mesi, 37,5 ore settimanali. E’ necessario essere iscritto alle liste della legge 68 (disabili art. 1) nei cpi di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Assemini, Muravera, Isili e Senorbì . Si richiede la laurea in giurisprudenza o economia, esperienza e dimestichezza nelle procedure legali. Domande dal 18 al 27 novembre. Info nei cpi di Info nel cpi di appartenenza.

MACCHIAREDDU. Tirocinante developer junior (iscritto 68)

Un’azienda cerca per la sede di Macchiareddu un tirocinante devoleper junionr con diploma o laurea in discipline scientifiche e conoscenze informatiche, iscritto alle liste della legge 68 (disabili art. 1) nei cpi di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Assemini, Muravera, Isili e Senorbì . Domande dal 18 al 27 novembre. Info nei cpi di Info nel cpi di appartenenza.

CAGLIARI. Aiuto commesso (iscritto 68)

Un’azienda cerca un aiuto commesso con esperienza nel settore commercio di generi alimentari, iscritto alle liste della legge 68 (disabili art. 1) nei cpi di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Assemini, Muravera, Isili e Senorbì . Domande dal 18 al 27 novembre. Info nei cpi di Info nel cpi di appartenenza.

CAPOTERRA. Operaio addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita (iscritto 68)

Un’azienda di Capoterra cerca un operaio addetto alle operazioni ausiliarie di vendita , iscritto alle liste della legge 68 (disabili art. 1) nei cpi di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Assemini, Muravera, Isili e Senorbì . Domande dal 18 al 27 novembre. Info nei cpi di Info nel cpi di appartenenza.

MONSERRATO. Addetto pulizie bar (iscritto 68)

Un’azienda cerca un cameriere di ristorante, iscritto alle liste della legge 68 (disabili art.1) nei cpi di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Assemini, Muravera, Isili e Senorbì.Domande dal 18 al 27 novembre. Info nei cpi di Info nel cpi di appartenenza.

SELARGIUS.Cantiere

Il comune di Selargius assume un programmatore informatico per il cantiere comunale. Domande entro il 19 novembre. Info nel cpi di Quartu Sant’Elena.

BURCEI. Graduatoria

E’ stata pubblicata la graduatoria della selezione art. 16 del comune di Burce (1 esecutore tecnico muratore in mattoni lavori di manutenzione.)i. Info nel cpi di Quartu Sant’Elena.

SARROCH. Graduatoria

E’ stata pubblicata la graduatoria del cantiere comunale di Sarroch per l’assunzione di un impiegato tecnico e due muratori.. Info nel cpi di Assemini.

SELARGIUS. Elenchi provvisori

E’ stata pubblicata la graduatoria del cantiere comunale di Selargius (impiegato tecnico perito agrario). Info nel cpi di Quartu.

QUARTU. Elenchi provvisori

Sono stati pubblicati gli elenchi provvisori del cantiere Lavoras del comune di Quartu (1 programmatore informatico sviluppatore, 1 impiegato tecnico, 1 tecnico diplomato/laureato esperto utilizzo del drone e sistemi GIS/CAD, 2 grafici esperti in sistemi informatici.). Info nel cpi di Quartu Sant’Elena.