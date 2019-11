Anticipazioni creditizie del Banco di Sardegna per il pagamento della 13^ mensilità

Anche per l’anno in corso, il Banco di Sardegna ha messo a disposizione, a favore delle imprese aderenti alla Confcommercio Nord Sardegna, un apposito finanziamento per agevolare il pagamento della tredicesima mensilità ai dipendenti.

La concedibilità del finanziamento è rimessa all’esclusivo giudizio del Banco e viene erogata con una durata fissa pari a sei mesi ad un tasso agevolato variabile in base al tipo di rischio.

Per poter beneficiare del finanziamento le imprese dovranno presentare richiesta al Banco di Sardegna unitamente alla certificazione rilasciata dalla Confcommercio.

Gli operatori interessati, per ogni ulteriore informazione e assistenza, possono rivolgersi agli uffici della Confcommercio di: Sassari (0792599500), Alghero (079951867), Olbia (078923994) e Tempio (079630539).