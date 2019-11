Allarme droghe sintetiche: possono essere devastanti anche la prima volta

La maggior parte di queste possono produrre effetti devastanti a livello mentale e fisico sin dalle prime assunzioni sull’ignaro consumatore. “Ignaro consumatore” perché spesso, queste sostanze, sono presentate come innocue e con nomi esotici e accattivanti per cui chi le assume non sa cosa sta assumendo e a cosa sta andando incontro.

Arrivano ragazzi, a volte solo minorenni, in preda agli effetti delle droghe sintetiche – denuncia il direttore di una comunità di recupero –, spesso sono in preda a delirio paranoide o a crisi convulsive, altri sono estremamente aggressivi e con le allucinazioni. È difficilissimo prendersi cura di loro – continua il direttore – perché non si sa che tipo di droga hanno assunto e quindi prescrivere una terapia adeguata. Infatti queste droghe cambiano continuamente le sostanze di cui sono composte per aggirare la legge, per questo motivo gli effetti sono sempre diversi.

È sempre più attuale la dichiarazione del filosofo L. Ron Hubbard che indicava le droghe come:

L’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale.

La necessità di informare i giovani dei gravissimi pericoli che corrono assumendo le droghe sintetiche è diventata imperativa. Lo sanno bene i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology che, attraverso la distribuzione dei libretti “La Verità sulla Droga“, danno informazioni dettagliate su tutte le droghe, comprese quelle sulle nuove droghe sintetiche.

Per arginare il dilagare di queste come di qualsiasi altra sostanza stupefacente, non importa se legale o illegale, se “leggera” o “pesante”, i volontari saranno anche nei prossimi giorni nelle strade e nelle piazze di Cagliari, Olbia e Nuoro già addobbate a festa, per lanciare all’unisono un unico messaggio: vivi libero dalla droga.

Informazioni sulle droghe sintetiche e su tutte le droghe sul sito: www.noalladroga.it