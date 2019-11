Al Teatro di Sanluri e in tour “JEFF il gioco delle ossa” la vicenda umana del noto serial Killer J.Dahmer

Domenica 24 novembre alle 19 presso il Teatro di Sanluri andrà in scena“Jeff – Il gioco delle ossa”, una produzione di Abaco Teatro e NudiCrudi, che ripercorre i punti chiave della vita di Jeffrey Dahmer, il cosiddetto mostro di Milwaukee, noto serial killer statunitense a sua volta assassinato in carcere il 28 novembre del 1994 da un compagno di cella.

Nell’ambiente freddo e ostile dell’infanzia del protagonista, affiorano come echi distorti le voci e le immagini della madre (Rosalba Piras), del padre (Gerardo Ferrara) e di una delle vittime (Boucar Wade) e maturano (forse) le dinamiche distorte di desiderio e possesso, alla base del lato oscuro che avrebbe travolto la sua esistenza.

Attraverso il sovvertimento dell’ordine spazio temporale degli avvenimenti e i personaggi che appaiono ora come ricordi, ora come surreali figure freddamente presenti nell’esistenza di Jeff, gli spettatori sono accompagnati a ripercorrere a ritroso, la personale sofferenza interiore del protagonista, tra l’indifferenza dei genitori e la crudeltà dei compagni di scuola che modellarono un bambino chiuso in se stesso e incapace di consolidare relazioni con l’esterno.

Una moderna ballad, che in una spettacolare fusione di cronaca e poesia affascina il pubblico, invitando la comunità a riflettere sul tema dell’indifferenza e della pura repressione, che diventano responsabilità collettiva davanti al diverso.

Allo spettacolo seguirà l’intervento della criminologa Lorena Piras che parlerà di Jeff e di come la sua psiche fu modellata da avvenimenti, situazione familiari e sociali. L’obiettivo è non essere indifferenti ma osservare e intervenire ai primi segnali di cambiamento in amici o parenti. Il problema di Jeff era la solitudine.

Lo spettacolo, che è stato proposto e seguito anche agli alunni delle Scuole Superiori con grande interesse, è inserito in una fitta turnèe:

15 Novembre presso l’Exma di Cagliari,

17 Novembre in serale e il 18 Novembre in mattinèe per le Scuole superiori, presso il Teatro di Alghero,

22 Novembre presso il Teatro Intrepidi Monelli (via S. Avendrace) ore 21

24 Novembre presso il Teatro di Sanluri ore 19

30 Novembre presso il Teatro del Segno (Via Is Mirrionis) ore 21

1 Dicembre presso il Teatro La Maschera (S. Sperate) ore 19