Al riparo dalla violenza: il 25 novembre, a Cagliari, Iglesias e Oristano

L’obiettivo della giornata è sensibilizzare la comunità sul tema della violenza contro le donne, informando e creando maggiore consapevolezza in chi subisce violenza, ma anche in chi la esercita, per costruire un muro di solidarietà a sostegno delle donne e delle famiglie che vivono questa violazione dei diritti umani.

L’Associazione organizza un evento regionale pubblico senza scopo di lucro che verrà riproposto a Oristano, Cagliari e Iglesias.