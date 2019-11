Airbnb, arriva a Cagliari l’evento della community

Dalle grandi città ai piccoli borghi, gli host di casa scendono in campo in un solo giorno per confrontarsi sui temi del turismo responsabile e sostenibile di chi ha scelto di aprire la propria casa ai visitatori, e portare le proprie proposte alle istituzioni. Un ‘manifesto’ sulle opportunità e le sfide di 200.000 famiglie la cui scelta troppo spesso è ancora oggetto di pregiudizi. Questo il senso di 100 case 100 idee, il primo grande evento nazionale sull’ospitalità in casa, organizzato dalla community di host Airbnb. A Cagliari la community accoglierà i partecipanti ad EXTRA, il Salone Nazionale del Turismo Extra-Alberghiero.

La Giornata

L’appuntamento è per il prossimo 16 novembre. Il formato scelto è quello di un grande evento diffuso, unico nel suo genere, capace di coinvolgere in contemporanea grandi città e piccoli centri. Tre in particolare le aree di discussione: la tematica ambientale (buon vicinato, rispetto dell’ambiente), quella sociale (sicurezza delle persone, qualità dell’ospitalità, rapporto fra politiche per il turismo e per la residenzialità) ed economica (pagamenti digitali e attività in regola con le norme amministrative e fiscali, indotto commerciale e supporto agli esercizi di vicinato). Gli argomenti affrontati durante l’evento di Cagliari saranno principalmente la destagionalizzazione del turismo, il rispetto degli adempimenti e dell’ambiente.

“Abbiamo pensato a un grande evento partecipativo e diffuso, che mira a coinvolgere la nostra community con cittadini e istituzioni. Ci aspettiamo che dal confronto possano nascere proposte per lo sviluppo sostenibile del turismo e per il rispetto delle regole”, afferma Iolanda Romano, responsabile politiche pubbliche e affari istituzionali di Airbnb.

Oltre a Cagliari, gli eventi organizzati dalla community di Airbnb in Sardegna toccheranno anche Oristano.

Airbnb a Cagliari

L’impatto economico diretto stimato di Airbnb a Cagliari nel 2018 è stato di 6 milioni di Euro.

In generale, l’host italiano tipico ha 43 anni ed è una donna (54%). Chi apre la porta ai viaggiatori attraverso la piattaforma svolge un ruolo fondamentale per promuovere un turismo che porta benefici reali alle comunità locali. Infatti, il 97% del guadagno generato rimane all’host, quindi sul territorio. Inoltre, a livello globale, il 43% dei turisti che l’anno scorso hanno visitato il nostro Paese ha effettuato acquisti o attività nello stesso quartiere in cui ha soggiornato, e il 51% ha speso in loco i soldi risparmiati grazie a Airbnb.

Per partecipare

L’evento 100Case100Idee di Cagliari si svolgerà al Salone Nazionale del Turismo Extra-Alberghiero presso la Fiera di Cagliari, a partire dalle 9.30.