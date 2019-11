A Oristano:“Essere genitori… tra permessi e limiti”.

Inizia oggi allo “Spazio Giovani F. Busonera” in collaborazione con l’Associazione Biakravmaga, un ciclo di incontri dedicati alla comunicazione efficace genitori-figli.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Oristano – assessorato alle politiche giovanili si pone quale strumento volto a facilitare la comunicazione efficace e positiva tra genitori e figli e aiutare i primi nel difficile ruolo della funzione genitoriale.

‘Quello del genitore, – dice l’assessore alle politiche giovanili, Stefania Zedda – è un compito gratificante ma impegnativo allo stesso tempo, ed è alla base della formazione dei giovani che si preparano ad entrare a far parte da protagonisti della società. È per questo che è importante instaurare un dialogo costruttivo con i propri figli per favorire una positiva convivenza familiare e poi per aiutarli ad inserirsi prima nel mondo dell’istruzione e successivamente nella collettività’.

Gli incontri saranno 4 sempre dalle 17 alle 18,30 allo Spazio Giovani in Via Morosini, zona Sa Rodia. Gli appuntanti successivi saranno i giorni 2, 6 e 9 dicembre