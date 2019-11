A Cagliari il Festival Inaudita 2019-Concerti d’autunno Entu’s Quartet

Creare una condivisione tra armonie musicali e arte figurativa. Il Polo Museale della Sardegna e la Pinacoteca nazionale di Cagliari, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “G.P. Da Palestrina” e l’Associazione Ensemble Spaziomusica Cagliari, in occasione della Festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti a cui è intitolata la Cattedrale di Cagliari, venerdì 22 novembre 2019, alle 18.00, nella Sala Conferenze della Pinacoteca Nazionale di Cagliari, in Cittadella dei Musei, per il Festival inaudita2019 – Concerti d’autunno, presentano un concerto del Quartetto di chitarre Entu’s Quartet.

Il Quartetto, composto dai musicisti Giuseppe Azzaro, Giovanni Pera, Luca Micheletto e Matteo Ghironi eseguirà le musiche di Georg Philipp Telemann, Frédéric Chopin, Federico Moreno Torroba, Leo Brouwer.

Per l’evento l’ingresso sarà gratuito.