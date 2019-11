A Cagliari Eco Bazar, la manifestazione dedicata al riciclo e alla sostenibilità

Il taglio del nastro sarà in anticipo quest’anno, il 29 novembre, e l’Ex Liceo Artistico si animerà delle bancarelle del mercatino biologico, degli espositori con i loro prodotti creati da materie di riciclo e riuso, dei laboratori ludico didattici, e dei coloratissimi artisti della rassegna teatrale AligAttori in scena curata dal Teatro del Sottosuolo.

Tutti i giorni il nostro mercatino sarà pronto ad accogliervi, con i suoi prodotti biologici, i suoi manufatti di materiale riciclato e i suoi espositori creativi e sorridenti.

Novità di quest’anno lo Spazio Creativo, un momento e un luogo in cui chiunque potrà cimentarsi con il mondo del cucito. I due appuntamenti saranno gestiti da Mesa Noa Food Coop, con il laboratorio “Sa Bertula Lab” dedicato alla creazione di borse per la spesa con tessuti riciclati; “Ago e filo livello zero, vinci la paura di utilizzare un macchina da cucire”, un laboratorio dedicato a chi si approccia per la prima volta o quasi al mondo del cucito, per apprenderne quindi le prime tecniche e rudimenti.

Eco Bazar ha sempre avuto un occhio di riguardo per il mondo dei bambini, cercando di farli immergere, attraverso i laboratori proposti, nell’atmosfera dell’evento. Crediamo che sia essenziale insegnare ai bambini il rispetto dell’ambiente ed aiutarli a creare oggetti utili e unici, come accadrà nel laboratorio Il mio albero di Natale dove i bambini costruiranno un piccolo albero che si porteranno a casa; o quando dalla cera d’api vedranno nascere vasi di varie forme tutti da decorare con Creare con la cera d’api. La cucina farà da padrone nei laboratori Buoni come il pane, Piccoli artigiani e Percorso ecogastronomico. Il primo sarà l’occasione per vedere come si produce il pane, il secondo insegnerà ai piccoli la costruzione di utensili da cucina con legno riciclato, e con l’ultimo impareranno a recuperare il pane raffermo per realizzare gustose ricette.

TUTTI I LABORATORI SONO GRATUITI E SU PRENOTAZIONE, POSTI LIMITATI

AligAttori in scena, curata dal Teatro del Sottosuolo, ci ha insegnato nel corso degli anni come anche il teatro sia un potentissimo strumento di diffusione della politica del riciclo e del riuso, e anche quest’anno i bravissimi artisti che daranno vita alla rassegna, ci porteranno nel loro mondo incantato, dove vivono burattini e marionette, accompagnati da fate e topolini, gufi e giocolieri. Quest’anno le compagnie ospitate saranno: Cada die teatro, Teatro Tages, Teatro del Sottosuolo, Botti du Shcoggiu, Il Crogiuolo e Abaco Teatro.

Eco Bazar è anche convivialità, in nostro aperitivo sonoro di quest’anno è affidato agli Swing fever society che con il loro repertorio di standards e arrangiamenti di swing tra anni 30 e 60, propongono una serie di arrangiamenti pensati proprio affinchè il concerto possa essere fruibile dal grande pubblico ed in particolar modo da chi ama ballare il lindy hop.