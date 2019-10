World College Radio Day: il 4 Ottobre 2019 partecipa anche Unica Radio

World College Radio Day: il tema

Il tema di questa edizione sarà Hear It First on College Radio, ovvero l’ho ascoltato per prima sulla radio dell’università. Grazie alle radio universitarie, infatti, gli studenti possono trattare temi, creare programmi e ascoltare musica innovativa o comunque non commerciale.

La diretta

La diretta partirà a mezzanotte da Post-Radio UAE (Emirati Arabi Uniti) per poi passare la linea a Radio Campus France (Francia), a People’s Campus Radio (Hong Kong), Fresh Radio (Australia), RRUC (Colombia) e così via, fino alla chiusura dell’evento, alla mezzanotte successiva, con radio ESUT 106,5 FM Enugu (Nigeria).

Lo slot italiano sarà in diretta dalle ore 10:00 alle 11:00 con il coordinamento di RadUni, l’associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. Leading station per l’Italia sarà F2 Radio Lab, la radio dell’Ateneo Federico II di Napoli. È possibile seguire lo slot italiano sulle frequenze di Unica Radio sul sito www.unicaradio.it.

Il WCRD è stato sperimentato per la prima volta nel 2011 su iniziativa di Rob Quicke, docente di comunicazione radiofonica alla William Paterson University del New Jersey. Ma è nel 2012 che l’esperienza si estende a livello mondiale per festeggiare questo medium e le sue caratteristiche.

Per l’intera diretta www.worldcollegeradioday.com. Twittate con l’hashtag #wcrd19!