Violenza di genere: per la prima volta in Sardegna, il quinto Residenziale RELIVE

Si terrà questo week-end a Olbia presso il Jazz hotel, la tre giorni – dal 4 al 6 ottobre – che vedrà a confronto cinquanta professionisti provenienti da tutta Italia, insieme per l’appuntamento nazionale in occasione del quinto Residenziale RELIVE (Relazioni Libere dalle Violenze).

RELIVE: il programma

Tre giorni di formazione, scambio, riflessioni su metodologie e aspetti legislativi, che racchiuderanno al loro interno un ulteriore traguardo: i primi dieci anni del CAM (Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti), nato a Firenze nel 2009.

Un doppio appuntamento, fortemente voluto dal CAM Nord Sardegna e dalla sua presidente, la Dott.ssa Nicoletta Malesa. Una realtà operante nell’isola dal 2014, che ad oggi vanta ben quattro sedi: Olbia, Sassari, Nuoro e Oristano.

In collaborazione con tribunali, istituti penitenziari e uffici di esecuzione penale esterna, la realtà sarda, quale primo centro specialistico dell’isola nel recupero degli autori di comportamenti violenti nelle relazioni affettive, è uno dei venticinque Centri che afferiscono al coordinamento nazionale RELIVE.

Rete nazionale e rete europea, considerato che la presidente di RELIVE e fondatrice del CAM Firenze, la Dott.ssa Alessandra Pauncz, è anche direttrice esecutiva della WWP–EN (Work WIth Perpetrators), rete europea per il lavoro con gli autori di comportamenti violenti nelle relazioni affettive, fondata a Copenaghen nel 2014, con diciotto membri fondatori di tredici Paesi diversi che, ad oggi, vanta cinquantasei membri in ben ventinove Paesi europei.

La giornata aperta al pubblico

La tre giorni, normalmente chiusa alla formazione interna, per l’occasione prevederà un giornata di lavori aperta al pubblico: nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre, dalle ore 15, si susseguiranno interventi e dibattiti con nomi come l’On.le Donatella Conzatti, vicepresidente Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Femminicidio, l’avvocata Anna Maria Busia, in prima linea da anni contro la violenza di genere, la Dott.ssa Carla Barontini, direttrice U.L.E.P.E Oristano e la Dott.ssa Chantal Podio, psichiatra.

Aspetti legislativi, sociali e sanitari, con nomi che nelle giornate successive si susseguiranno presso il Jazz Hotel, in un ottica di bilancio che, come dice il titolo del residenziale, vedrà in rassegna “I traguardi del presente e le sfide per il futuro”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Olbia e dalla Regione Sardegna, vedrà il contributo del Coro Olbia Folk Ensemble, con un breve concerto corale che vuol essere un omaggio della tradizione musicale del territorio.

Approfondimento: cosa è RELIVE?

Vi è mai capitato di sentire la sensazione che nelle cose che state facendo, nel vostro lavoro di ogni giorno, manchi un piccolo tassello? Un dettaglio, qualcosa che non sapete descrivere ma che vi fa pensare che, se ci fosse, vi farebbe un gran bene e vi aiuterebbe a ottenere l’obiettivo che avete scelto?

Bene, per noi RELIVE è questo.

È la risposta a una domanda che, come una nuvola a bassa quota, ci impediva di esprimere un potenziale che sentivamo di avere. Leggevamo le prime pagine dei giornali, ci risuonava in testa la parola femminicidio, cacofonica e distruttiva, e ci sembrava di non fare ancora abbastanza per allontanarla dalla nostra quotidianità, reale o mediatica.

Poi è successo che abbiamo iniziato a parlarne, insieme, a trovare le parole per definire meglio l’esigenza: siamo gruppi di persone, Associazioni, che sostengono il cambiamento degli uomini autori di violenza nelle relazioni e abbiamo creato una rete, un coordinamento, un’Associazione più grande, nazionale, che ci riunisse tutti.

Perché una rete?

Perché serve un salto di livello, se vogliamo davvero arrivare a un cambiamento di mentalità diffuso.

Quindi, dopo un lavoro psicologico, di sostegno, che ogni Associazione ha portato avanti da sola, illuminata dalla propria fiducia nella possibilità di cambiamento di quelle persone che agiscono con comportamenti violenti verso la propria partner, siamo passati a una condivisione di esperienze, di buone pratiche e di buchi nell’acqua e abbiamo dato vita a RELIVE nel 2014.

Da allora le cose sono andate veloci, ci hanno invitati a Roma, alla Camera dei Deputati a raccontare cosa significa trovarsi di fronte il lato oscuro degli uomini, affrontare il proprio lato oscuro personale e lavorare sulla gestione delle emozioni.

Abbiamo, poi, incontrato la Presidente della Camera Boldrini e abbiamo colto l’occasione per focalizzare bene il nostro scopo che è quello di creare una presenza forte, capillare, per migliorare la sicurezza delle donne che si trovano a subire maltrattamenti, stalking, intimidazioni.

In definitiva, combattere quella che viene definita violenza di genere, in particolare quella domestica, difendere i giovani, i figli, dall’esposizione a questi scenari di rabbia e fare prevenzione.