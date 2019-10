Villacidro. I lavori per la RSA di “Sereni Orizzonti” proseguono regolarmente e nei tempi previsti

I lavori per la realizzazione della RSA nel Comune di Villacidro da parte di “Sereni Orizzonti” non hanno subìto alcuna interruzione e procedono regolarmente come da cronoprogramma. La vicenda giudiziaria che ha colpito il vertice nonché alcuni manager e funzionari dell’azienda non ha interrotto la normale attività in ciascuna delle sue 80 strutture né ha compromesso la solidità economico-finanziaria dell’intero gruppo, che resta in grado di mantenere tutti i suoi impegni.

Nel cantiere di via don Sturzo (all’angolo con via Einaudi) gli operai hanno terminato la realizzazione delle fondamenta e stanno procedendo all’elevazione dei muri perimetrali della struttura. Realizzata in project financing con il contributo delll’ASSL di Sanluri, la residenza sanitaria assistenziale sarà terminata nell’estate del 2020 e una volta ottenute le necessarie autorizzazioni potrà ospitare 84 anziani non autosufficienti a partire dal 2021.

Come tutte le altre recenti costruzioni di “Sereni Orizzonti” nel resto d’Italia, anche questo edificio presenterà caratteristiche all’avanguardia per quanto riguarda l’ecosostenibilità e il risparmio energetico. Gli ospiti disporranno di camere singole e doppie ampie e luminose, dotate ciascuna del proprio bagno per disabili, arredate in modo confortevole e fornite di letti motorizzati, serramenti con tapparelle domotiche, sistema di chiamata e sensori antincendio. Nella struttura troveranno spazio reception e uffici amministrativi, una palestra per riabilitazione, un ambulatorio, una sala per servizi alla persona (podologo e parrucchiere), una cucina e sale da pranzo comuni, un soggiorno con ampie vetrate per la socializzazione, una sala per il culto e servizi igienici per gli ospiti.

Con la realizzazione della RSA di Villacidro il gruppo “Sereni Orizzonti” – presente in Italia, Germania e Spagna con 80 strutture per complessivi 5.600 posti letto – consoliderà la sua presenza in Sardegna: è stata infatti recentemente acquisita la RSA “Matida” di Sassari mentre in provincia di Nuoro alla RSA “Villa Gli Ulivi” di Silanus si sta aggiungendo anche quella di Macomer, già arredata e in attesa di autorizzazione.