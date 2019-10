Eventi

&Venti Indipendenti: per la prima volta a Sassari, il 13 ottobre, al piccolo teatro AICS

Domenica 13 ottobre alle ore 19:30, al Piccolo Teatro AICS in via Cedrino n.10, approda per la prima volta a Sassari "&Venti Indipendenti - Breviario per notturni campestri".