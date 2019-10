Venice Marathon 2019, domenica 27 ottobre l’Fsp Polizia in prima fila

L’FSP Polizia, Federazione Sindacale della Polizia di Stato, sarà in prima fila domenica, 27 ottobre, alla partenza della Venice Marathon 2019.

“Siamo Poliziotti, ci siamo sempre. E come FSP confermiamo il nostro impegno per la sicurezza di tutti, con la forza, la determinazione, la passione che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro e che, come gli atleti, ci vede instancabilmente impegnati a perseguire il nostro obiettivo, adempiendo un dovere che si traduce in libertà, legalità e democrazia per il Paese”.

Così Franco Maccari, V. Presidente Fsp Polizia, anticipa la presenza di una delegazione di Rappresentanti della Federazione Sindacale di Polizia alla nuova edizione della famosa manifestazione sportiva internazionale, che prenderà il via domenica a Strà – Venezia.

“E dal via saremo presenti – aggiunge Maccari -, accanto alla gente, per spianare la strada e renderla sicura, perché ogni sfida sia possibile e perché tutti possano portarla avanti con la serenità di sapere che a vigilare sugli obiettivi, sulle ambizioni, sui sogni di tutti, ci siamo noi.

Proprio come ci siamo per le migliaia di Poliziotti italiani che rappresentiamo con la medesima forza, difendendone diritti e legittime aspettative, perché il loro benessere significa il miglior servizio possibile alla cittadinanza, alle Istituzioni, allo Stato, e perché ogni singolo Poliziotto è un cittadino che merita sostegno, tutela e rispetto”.

“La manifestazione di Venezia – conclude Maccari – è una vetrina di enorme importanza e proprio per questo è il luogo ideale per parlare di ciò che è più importante per la gente e per l’Italia, e cioè la sicurezza, vero presupposto per la crescita, lo sviluppo, la vivibilità e la speranza del Paese”.