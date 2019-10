Venerdì 11 ottobre a Cagliari il Sardinia FIMAA Day

Un’agenda ricca di contributi di esperti italiani e stranieri per analizzare attualità e prospettive di un un sistema di 12.000 imprese sotto l’egida della Federazione degli agenti immobiliari, mediatori merceologici, creditizi e finanziari

Appuntamento al Thotel di via Dei Giudicati 66

“La FIMAA al centro della rappresentanza del mondo dell’intermediazione, dagli agenti immobiliari ai mediatori merceologici e creditizi. Da quelli in attività finanziaria a quelli di servizi vari, un’organizzazione forte per la tutela degli interessi di oltre dodicimila imprese della mediazione”. È il tema del primo Sardinia Fimaa Day che si terrà venerdì 11 ottobre al Thotel di Cagliari in via Dei Giudicati 66.

Una giornata intera dedicata agli agenti immobiliari e mediatori creditizi della Sardegna, che si terrà in occasione del Consiglio Nazionale Fimaa Italia che, per la prima volta, si riunirà nel capoluogo sardo.

I lavori inizieranno alle 10 con i saluti istituzionali, tra questi anche quello del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e del presidente della Regione Christian Solinas. La giornata entrerà nel vivo alle 10.30 e si concluderà alle 18 con la relazione del vicepresidente Fimaa Italia e presidente Fimaa Cagliari, Marco Mainas.

Ricco ed articolato il programma dei lavori, ai quali prenderanno parte relatori di grande prestigio, come Bruno Vettore uno dei maggiori protagonisti del real estate italiano, con esperienza trentennale al vertice di aziende come Tecnocasa, Pirelli Real Estate, Grimaldi, Gabetti.

Nel corso della giornata Andrea Oliva, responsabile del Centro Studi FIMAA Italia, presenterà il Report FIMAA sul sentiment del mercato immobiliare italiano mentre spetterà al Presidente regionale FIMAA Michele Carta illustrare i dati più recenti relativi al mercato della Sardegna.

Un allargamento dell’analisi agli scenari internazionali sarà introdotto dall’intervento del vicepresidente nazionale FIMAA con delega all’internazionalizzazione Alessandro Simonetto e sviluppato dalle relazioni del presidente e del vicepresidente degli agenti immobiliari della Ucraina che sottoscriveranno con FIMAA un accordo di collaborazione.