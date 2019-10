USA: mele del Michigan richiamate per possibile contaminazione da Listeria

Mele del Michigan: le varietà ritirate

Le varietà ricordate includono le mele McIntosh, Honeycrisp, Jonathan, Fuji, Jonamac e Red Delicious. Le mele sono state vendute in sacchetti di plastica con questi marchi: Great Lakes, North Bay Producue Pure Michigan, nonché senza marchio in sacchetti di plastica trasparenti, sacchetti di carta bianca e singolarmente dai rivenditori. Le mele sono state spedite dal 16 al 21 ottobre a grossisti, rivenditori e broker in Florida, Illinois, Kentucky, Louisiana, Michigan, Carolina del Nord, Texas e Wisconsin.

Il richiamo è stato avviato, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, dopo che un test del prodotto ha rivelato che i prodotti finiti contenevano i batteri. Nessun altro prodotto della Baia del Nord è interessato dal richiamo e la società ha dichiarato di:

Non essere a conoscenza di alcuna malattia connessa da funzionari sanitari a tale richiamo.

Un elenco completo delle mele interessate, insieme a descrizioni e foto, è stato pubblicato qui. Se si dispone dei prodotti richiamati, la società consiglia di non consumarli e di scartarli o restituirli al luogo di acquisto.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, l’esposizione ai batteri Listeria può causare infezioni gravi o fatali nei bambini, negli anziani e in quelli con sistema immunitario compromesso. Inoltre, può causare aborti spontanei e morte di donne in gravidanza. Le persone sane possono avvertire sintomi come febbre alta, forti mal di testa, nausea, dolore addominale e diarrea.