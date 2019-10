Un sardo tra i finalisti del “Premio streghe, vampiri & co” di Viareggio

Per la Sardegna l’unico finalista in gara è Francesco Cresci, scrittore di Sassari e residente da tempo a Sinnai, che partecipa per la sezione racconto con l’opera dal titolo “Mitera”.

Non accadeva dal 2015 che un sardo accedesse alla fase finale del concorso “Streghe, vampiri & co“. Quest’anno hanno partecipato più di 500 scrittori da tutta Italia.

La Cerimonia di Premiazione, organizzata in collaborazione con l’Agenzia Letteraria I soliti Ignoti e il sito web A qualcuno piace leggere avverrà sabato 23 novembre, a partire dalle ore 16:00, presso l’Hotel Residence Esplanade di Viareggio nel corso di una giornata dedicata alla scrittura e ai libri.

Maggiori info su: www.premiostreghevampiri.it