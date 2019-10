Avvisi

Uffici SAU di via Tempio a Sassari: nuovi orari di apertura al pubblico

Per ottimizzare la gestione amministrativa distrettuale e consentire l'avvio di nuovi percorsi organizzativi, a partire da lunedì 28 ottobre, gli orari di apertura al pubblico degli gli uffici SAU di Sassari, situati in via Tempio 5, subiranno una rimodulazione.