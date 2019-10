Turismo in mongolfiera anche in Sardegna: una joint-venture per volare nel 2020 nei cieli sardi

A partire dal 2020 anche i sardi e i turisti dell’Isola potranno godere dell’esperienza unica del volo in mongolfiera, per ammirare dall’alto la bellezza incontaminata del paesaggio, magari nel risveglio dell’alba e nel silenzio del vento, e atterrare lentamente su boschi e pianure, scoprendo i suoi meravigliosi tesori.

Dalla collaborazione tra XL Events, agenzia specializzata nel wedding ed eventi di lusso con base a Cagliari e Mongolfiere Sud Italia, compagnia aerea calabro-lucana certificata ENAC nonchè l’unica società italiana nel Sud Italia autorizzata a eseguire voli commerciali, nasce una partnership che porterà nel 2020 i primi equipaggi di mongolfiere anche in Sardegna, dove si esibiranno in voli liberi e ancorati, anche durante eventi pubblici e privati, nelle zone interne dell’Isola, da Nord a Sud.

Questa collaborazione nasce a seguito delle tante richieste di voli turistici pervenute all’indomani delle favolose nozze dello scorso 31 agosto tra l’imprenditore Riccardo Pinna e la stilista Gloria Piscedda, organizzate con successo da XL Events, con il supporto delle colorate mongolfiere della compagnia aerea di Matera (in allegato foto del volo alle nozze Pinna-Piscedda, ph. Rosita Lipari).

In particolare si sta delineando, specialmente nel Sud Italia, il nuovo trend dei voli in mongolfiera legati al settore del wedding: dalla proposta di matrimonio fino al brindisi e allo shooting fotografico degli sposi in alta quota, o per alcuni addirittura il momento intimo della celebrazione delle nozze alla presenza dei testimoni e dei più intimi invitati.

«Le mongolfiere non sono qualcosa che si vede tutti i giorni, specialmente in Sardegna. Averle il giorno del proprio matrimonio rende tutto ancora più speciale e indimenticabile. Oltre ad essere bellissime, sono capaci di regalare emozioni uniche agli invitati. Il volo in mongolfiera è una vera e propria esperienza e per questo abbiamo deciso di dare la possibilità a tutti di viverla iniziando questa importante collaborazione con Mongolfiere Sud Italia», ha commentato Xenija Vakultschyk, founder e art director di XL Events.

«Il Sud Italia è un territorio unico, ancora tutto da scoprire, e la mongolfiera rappresenta il mezzo migliore per poterlo ammirare da una nuova prospettiva, a testa in giù, cogliendo l’anima più autentica. L’obiettivo per il 2020 è quello di coprire con la Sardegna anche tutto il Mezzogiorno, e raddoppiare le tappe nelle regioni dove siamo già presenti», dichiara Francesco Ruggieri, accountable manager della società Mongolfiere Sud Italia.

La mongolfiera, mezzo di trasporto green per eccellenza, diventa così un esclusivo volano per la promozione turistica e l’economia del territorio: tutti i voli termineranno con la consegna ai partecipanti di un attestato di volo, e un brindisi finale con la degustazione di prodotti tipici del territorio sardo.

L’equipaggio di Mongolfiere Sud Italia, inoltre, vola da anni sui cieli di Basilicata, Puglia e Calabria, portando migliaia di viaggiatori ad ammirare dall’alto i tetti più famosi del Sud Italia: i Trulli di Alberobello, circondati da vigneti e uliveti a perdita d’occhio, dove il verde si tuffa nel blu del Mare Adriatico, lo spettacolare colpo d’occhio della Valle d’Itria. E poi giù fino a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, che accoglie i visitatori nel ventre della sua terra, tra i millenari Sassi, il paesaggio lunare dei calanchi lucani e l’asprezza delle Murge e della Terra delle Gravine, ricche di storia e biodiversità. Infine i voli della compagnia toccano anche l’imponente Sila e la Piana di Sibari in Calabria, che conserva tracce del passato della cultura magnogreca.

L’auspicio di questa nuova collaborazione, fanno notare gli attori dell’accordo, é quello di incrementare gli standard dell’offerta turistica in tutte le zone della Sardegna e giungere alla realizzazione di un festival di mongolfiere in terra sarda.