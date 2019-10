Tortolì: il 25 ottobre, si parlerà di NPC WEB e prevenzione infortuni in edilizia

L’appuntamento è per la giornata di venerdì 25 ottobre 2019, alle ore 10:00 (NPC WEB) e alle ore 17:30 (sicurezza in edilizia), presso la sala polifunzionale aziendale del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, in via Monsignor Carchero 3 a Tortolì.

L’iniziativa è promossa in attuazione all’Azione P-7.4.2 “Semplificazioni nella trasmissione di documentazione e nell’accesso alle attività di informazione e assistenza da parte delle imprese” e all’Azione P-7.1.2 “Prevenzione infortuni in edilizia” del Piano Regionale della Prevenzione 2014-19.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0782 624960.