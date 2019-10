Torna in onda il programma “Ribalta Musicale” di Paolo Masala con i talenti della musica in Sardegna

Torna in onda sulle frequenze in fm, dallo streaming e sul canale Youtube di Radio Internazionale Costa Smeralda, il programma Ribalta Musicale curato e ideato da Paolo Masala.

Dopo oltre un anno di assenza, torna lo spazio dedicato alla musica e agli artisti affermati o emergenti scelti da Paolo Masala, talent scout, impresario di lungo corso e musicista.

Il tempo riservato al programma permetterà ai musicisti che vorranno esibirsi , di farlo in assoluta libertà, utilizzando gli spazio ampi che lo studio di Radio Internazionale Costa Smeralda offre. Si suonerà dal vivo, si canterà in diretta per due lunedì al mese.

Le parole si alterneranno alle note, le storie artistiche s’intrecceranno regalando al pubblico unici e originali momenti musicali, spesso inediti.

Non ci saranno limiti : dal pop, al Jazz, dal classico al folklorico, Paolo Masala potrà accogliere e intrattenere liberamente i suoi ospiti.

Ogni puntata sarà trasmessa in diretta sulle frequenze terrestri, dallo Streaming www.radiointernazionale.it. e in video dal Canale Youtube Radio Internazionale Costa Smeralda.

Paolo Masala è uno dei personaggi più amati e rispettati nel mondo della musica non solo regionale. I suoi trascorsi da impresario storico dei Collage, organizzatore di eventi, direttore della Banda Felicino Mibelli e musicista raffinatissimo rappresentano una garanzia di sicuro successo sia per il programma sia per gli ospiti che si alterneranno.

Protagonista della prima puntata sarà Federico Murzi, cantautore, musicista, compositore e poeta. La voce profonda e i testi innovativi di Federico Murzi, hanno incuriosito Paolo Masala, che lo ha scelto come primo ospite della serie. Sono tantissimi, e tutti di assoluto pregio, gli ospiti che hanno aderito all’invito di Paolo Masala e che lunedì dopo lunedì si racconteranno e suoneranno in diretta alla radio .