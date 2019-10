Teulada: conclusa il 20 ottobre la prima edizione di Bisus Street Fest

Si è conclusa domenica 20 Ottobre la prima edizione di Bisus Street Fest, la manifestazione che, sotto la direzione artistica della giovanissima Associazione di Promozione Sociale Zenit, ha portato alla realizzazione, in due diversi appuntamenti, di cinque opere d’arte site specific che andranno ad abbellire e riqualificare l’area urbana compresa tra le piazze Pertini e Repubblica a Teulada (SU).

Il progetto, nato per iniziativa di un collettivo di giovani del territorio e realizzato con il supporto di varie associazioni, ma anche grazie a tanti privati cittadini che hanno creduto nell’idea e offerto il loro sostegno, intende favorire lo sviluppo di una frequente pratica di permanenza in loco di artisti locali, nazionali ed internazionali che attraverso l’interscambio con la comunità portino avanti in misura crescente la realizzazione di opere murali, iniziative artistiche e laboratori. Gli interventi degli artisti non avranno solamente il compito di arricchire con le loro opere il tessuto urbano e le aree di intervento selezionate, ma anche quello di avvicinare la comunità di Teulada alle forme e ai linguaggi della street art e più in generale dell’arte contemporanea, in chiave partecipata e partecipativa, intesa come volano per la rigenerazione degli spazi urbani, privati e pubblici, e la trasformazione positiva della comunità.

La realizzazione di queste opere, in continuità con il Bisus Film Fest, manifestazione cinematografica che ha avuto luogo il 23 e 24 agosto, si inserisce all’interno di un programma di più ampio respiro e di un format, quello di “Bisus”, che mira a diventare, con le sue attività, uno spazio di creazione, trasformazione, contaminazione, analisi e sviluppo creativo del territorio attraverso l’arte e la cultura intesa in tutte le sue forme.

Nel corso di questa prima edizione hanno lavorato nel centro sulcitano gli artisti Federico Carta – Crisa e Skan dal 3 al 6 ottobre, mentre Ericailcane, Daniele Gregorini e Daniela Frongia hanno portato a termine i loro lavori dal 16 al 20 ottobre. Gregorini e Frongia hanno inoltre curato lo Urban Art Workshop, un laboratorio di pittura murale per bambini che si è tenuto il 20 ottobre in collaborazione con lo Spazio Giovani Teulada e la Ludoteca di Teulada.

Il risultato è rappresentato da quattro murales e da un’installazione di fiber art che caratterizzano ora un’area importantissima per la comunità.

Gli artisti si sono distinti per la loro capacità di entrare in dialogo con gli stimoli e gli spunti offerti da una realtà locale – come quella di Teulada – caratterizzata tanto da un passato ricco di tradizioni storiche e artigianali uniche e suggestive, quanto da un presente latore di tematiche controverse, prime fra tutte quelle dello spopolamento e delle servitù militari: suggestioni che ricorrono inevitabilmente nelle opere realizzate e che testimoniano la volontà di portare – attraverso il loro lavoro – non solo bellezza ma anche opportunità di riflessione, confronto, consapevolezza e dialogo.

La reazione della comunità è stata visibilmente positiva. Le giornate di attività sono state caratterizzate da grande curiosità e attenzione nei confronti del lavoro degli artisti e la popolazione non ha fatto mancare il proprio sostegno e la volontà di far sentire a proprio agio gli street artist. Teulada, d’altronde, ha un passato di grande interesse per gli artisti, come testimoniato dalla scelta di diversi maestri del primo ‘900 di eleggere il centro sulcitano a proprio luogo di residenza (Biasi, Cabras, Sini, Mossa de Murtas), ma anche dal successo che ebbero in passato gli Incontri Internazionali di Scultura su Pietra, tenuti proprio a Teulada dal 1988 al 2004.

Con il progetto Bisus, Zenit APS si pone l’obiettivo di trasformare nuovamente Teulada in una comunità capace di accogliere le personalità del mondo dell’arte e della cultura.