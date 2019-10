Terralba: problemi nella consegna degli ausili protesici agli utenti

Il Consigliere Regionale Oristanese, nonché Sindaco di San Nicolò d’Arcidano, Emanuele Cera si è fatto nuovamente portavoce della problematica, inviando una ulteriore nota di chiarimenti all’Assessore alla Sanità, Mario Nieddu, che fa seguito a quella trasmessa in data 16 Luglio us, chiedendo di porre rimedio all’incresciosa situazione causata dalla mancata erogazione di un servizio essenziale, con conseguenti enormi difficoltà e disagi per l’utenza di un territorio intero.

A causa di mancanza di personale presso il poliambulatorio di Terralba per il Distretto di Ales–Terralba, non possono essere evase le pratiche necessarie per poter fornire agli utenti gli ausili protesici prescritti dagli specialisti di cui gli utenti necessitano urgentemente.

L’onorevole Cera, facendo proprie anche le richieste e sollecitazione, formulate allo stesso Assessore alla Sanità Nieddu, del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese, nonché Sindaco di Terralba, Sandro Pili, e dei Sindaci di Arborea, Marrubiu e Uras, auspica una rapida soluzione del problema rappresentato, sollecitando al Responsabile della Sanità in Sardegna un intervento urgente possibilmente risolutivo della incresciosa situazione, scongiurando ulteriori ritardi e disservizi agli utenti del territorio del Terralbese, in modo che gli stessi possano godere in tempi adeguati del servizio essenziale in questo momento a loro negato.