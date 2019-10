Tennistavolo Norbello: test interessante con la blasonatissima Castel Goffredo

Come si rapporteranno al cospetto delle regine incontrastate delle ultime quattro annate agonistiche? Se lo chiedono in tanti, perché la formazione gialloblu non era mai stata così ben assortita dai tempi della finale scudetto 2014. Parte degli interrogativi saranno fugati venerdì sera, nel sacrario delle pluriscudettate di Castel Goffredo.

Il presidente Simone Carrucciu e il tecnico Eliso Litterio accompagneranno il terzetto, con l’unico scopo di tenerle serene, per agevolare il miglior rendimento possibile.

Formazione completa per le ospiti che si rapporteranno alle avversarie con Chiara Colantoni, Camilla Arguelles e Giulia Cavalli, reduci dalla vittoria di due settimane fa sul campo del Coccaglio.

Si troveranno davanti la feroce azzannatrice cinese Li Xiang che, in tre campionati finora disputati, è stata sconfitta una sola volta. Non scherzano neppure le sue comprimarie, a partire dalla veterana sinoitaliana Tan Wenling Monfardini (campionessa europea con la nazionale italiana nel 2003) e dalla figlia Gaia (n. 5 d’Italia), entrambe imbattute. Completa i ranghi la slovacca Tatiana Kukulkova (50%).

Affrontiamo una compagine che, tanto per cambiare – analizza Giulia Cavalli -, è la favorita per la vittoria finale, ma il nostro intento è di realizzare più punti possibili, senza pressioni. Di sicuro rappresenterà un test probante per capire qual è il nostro stato di forma e fin dove possiamo arrivare in questa stagione. Non è una di quelle sfide da vincere a tutti i costi, ma al di là dei duelli con Li Xian, proibitivi in partenza, con le altre avversarie il pronostico potrebbe non essere a senso unico.