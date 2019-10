Tennistavolo Norbello: appuntamento il 27 ottobre con le A1 maschili e A1 femminili

LA PRIMA VOLTA CASALINGA DELLE NUOVE NORBELLISSIME, IN CONTEMPORANEA C’E’ ANCHE LA A2 MASCHILE

Quando il calendario lo consente la tradizione si consolida. La partita doppia è nuovamente di casa, in via Azuni, con colpi di scena assicurati. Sul pianeta donne atterra il forte Cortemaggiore con due straniere di lusso, che dovranno essere contrastate a dovere dalle sempre agguerrite norbellissime, alla loro prima volta stagionale davanti al pubblico di casa. In contemporanea, i maschietti, primi in classifica nel girone B di A2, hanno un altro impegno tosto, opposti al team proveniente dalla Puglia che finora ha sempre pareggiato.

Il quartier generale agonistico norbellese, nel primo pomeriggio, accoglierà anche una gara di C2 regionale con i padroni di casa intenti a schiodarsi dall’ultima posizione. Seguirà una domenica particolarmente colorata con il concentramento di serie C femminile regionale, che, oltre alle gialloblu, vedrà impegnate altre sei formazioni isolane.

Spero che i tifosi sappiano dare il giusto sostegno ai nostri protagonisti – dice il presidente Simone Carrucciu – ma sarei felice se in via Azuni arrivassero tanti appassionati per vedere sia le nostre rinomate campionesse, sia il team maschile, che dovrà dimostrare con i fatti di essere un candidato alla vittoria finale. Ci sarà da lavorare tanto, in queste ore che precedono le gare, e come sempre ne approfitto per ringraziare lo staff dirigenziale per gli straordinari che fa in nome della nostra scuderia.

CAMILLA NON È MAI STATA QUI E VUOLE RISCATTARSI

Dopo la neopromossa Coccaglio, battuta agevolmente, e la severa battuta d’arresto in casa del Castel Goffredo, segue un altro impegno molto complicato per le ragazze orchestrate dal maestro Eliseo Litterio. Nel Guilcier arriva la seconda forza del campionato (ma ha una partita in meno rispetto alle castellane) che conta sull’apporto fondamentale della russa, Valentina Sabitova, e della lituana, Ruta Paskauskine, entrambe imbattute. I ranghi si completano con la magiostrina Arianna Barani, n. 8 d’Italia e Martina Nino (23).

Le beniamine di casa sentono in maniera particolare la prima casalinga, ma, dopo il successo di Chiara Colantoni alla Giornata Rosa di Coccaglio e le buone prestazioni di Giulia Cavalli, il morale è buono. E poi c’è grande attesa per vedere all’opera la franco-argentina Camilla Arguelles, anche lei intenzionata a riscattarsi dopo la giornata nera mantovana.

PROSEGUIRE CON LA STRISCIA POSITIVA

Due vittorie molto sofferte ma che testimoniano come nel team guilcerino c’è molta coesione. Ci sarà da tribolare anche contro l’équipe proveniente da Casamassima (Bari), che, dopo i due pareggi con Alfieri di Romagna 1 e Antoniana Pescara, non disdegneranno fare un dispettino alla capolista. Il team pugliese annovera il nigeriano Samuel Falana (66,7%), il n. 40 d’Italia Tommaso Giovannetti (50%) e il n. 54 Antonio Pellegrini. Della squadra fa parte anche il veterano Roberto Minervini (n. 60).

Quella di casa sarà formazione composta dal capitano italo-rumeno, Catalin Negrila, l’emiliano Lorenzo Ragni e il piemontese Francesco Calisto.

TUTTO COMPLICATO CON LE TIGRI DI IGLESIAS

Sarebbe bello dimenticare lo zero in classifica, ma di fronte ci saranno le affamate tigri iglesienti, neo-retrocesse e vogliose di rifare il salto nel giro dei campionati nazionali.

Un motivo in più per chiedere massimo impegno ad Antonello Ledda, Eleonora Trudu, Andrea Zuccato e Martina Mura.

NUOVA ESPERIENZA AL FEMMINILE

Esordio per questo campionato che si dipanerà in tre concentramenti. Il clan di casa giocherà con Eleonora Trudu, Martina Mura e Gemmy Mura.