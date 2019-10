Tennistavolo Norbello, A2 maschile: primi a punteggio pieno con qualche difficoltà

Ciò non toglie che lo stesso allenatore molisano, Eliseo Litterio, abbia passato brutti quarti d’ora quando i suoi assistiti sembravano in balia delle correnti partenopee. Ma alla fine, i calcoli fatti a tavolino, sono stati provvidenziali e l’aver girato la formazione ha portato i suoi frutti

L’unico ad aver dato garanzie e nessun patema d’animo è stato l’asso cileno Juan Lamadrid, che ha portato in vantaggio i suoi superando in tre set Ruscelli. Ma soprattutto, si voleva a tutti i costi che si scontrasse con il moldavo Sorbalo, anche lui liquidato con lo stesso punteggio anche se con inferiore facilità, nella sfida n. 5.

Alcune certezze scricchiolano, quando Lorenzo Ragni ha ceduto di netto al giovane Monaco in gara 2, motivando lo stesso Sorbalo che prima del k.o. sudamericano ha steso il capitano gialloblu Catalin Negrila in quattro parziali.

La compattezza di squadra è un punto di forza e, alla lunga, è capace di produrre l’impensabile. Lorenzo Ragni ingaggia una sfida (la n. 5 della serata) equilibrata con la riserva Nita ma, nel quinto set, si trova sotto 9-7. Accade però che il pongista emiliano riesca ad inanellare quattro punti consecutivi portando nuovamente in vantaggio i suoi.

A quel punto anche Catalin abbandona i panni del giocatore smarrito ed esibendosi alla sua maniera dà il successo ai suoi, dominando in quattro partite un Monaco da non prendere mai con superficialità.

Nel dopo partita visi stanchi ma soddisfatti per aver evitato il peggio. Molto raggiante ma prudente il presidente del sodalizio guilcerino.

Ho visto un incontro equilibrato, aperto a qualsiasi risultato – sottolinea Simone Carrucciu – e ho capito che non bisogna mai allentare la guardia, specie perché, se è vero che rappresentiamo la squadra da battere, tutte le concorrenti saranno particolarmente agguerrite con noi. Ringrazio i nostri validi ragazzi ed Eliseo Litterio, che sono riusciti a venire a capo di una contesa molto insidiosa. E fra due settimane ci sarà la partita doppia a Norbello, dove assisteremo ad un vortice di emozioni con A2 maschile e A1 femminile che giocheranno in contemporanea.

Eliseo Litterio l’ha vista così:

A un certo punto abbiamo pensato che la gara si stesse avviando verso il pareggio e onestamente ho messo in conto anche una sconfitta. La formazione, però, l’abbiamo girata bene e questa è stata la nostra fortuna. E bravo comunque Ragni che è riuscito a ribaltare una situazione molto critica e anche Catalin, soprattutto per aver ascoltato i miei consigli impartiti nell’ultimo match della serata. Monaco è un giovane che se lo lasci giocare può farti del male ma ancora non regge completamente i ritmi che un uomo d’esperienza come Catalin può riuscire ad imporre. È andata bene, continuiamo così.