Tecnocasa sceglie l’app di Whuis.com per verificare l’attendibilità delle persone

Il Gruppo Tecnocasa è attento alla Trasformazione Digitale e a tutte le possibilità che si aprono per i propri affiliati, oltre 2.200 agenzie italiane. I servizi Whuis.com sono fondamentali per il lavoro di un’agenzia di intermediazione immobiliare, che deve quotidianamente preparare proposte di acquisto e trattativa commerciali, valutare gli affittuari, eseguire analisi veloci e sicure al fine di acquisire nuovi mandati con più facilità.

Grazie all’app non è più solo il personale in agenzia ad effettuare ricerche, ma tutti gli agenti Tecnocasa e Tecnorete in mobilità possono utilizzare lo strumento per fini commerciali prima e dopo i loro incontri, aumentando e migliorando le possibilità di indagine.

Il pacchetto pubblicitario del Gruppo Tecnocasa è sempre più omnicanale – spiega Alessandro Caglieris, Consigliere Delegato di Tecnomedia Srl –, abbiamo sempre l’obiettivo di generare valore alle agenzie affiliate, creando vere e proprie opportunità commerciali, attraverso strumenti come Whuis.com che ci permettono di essere sempre attenti e pronti a cogliere le trasformazioni digitali. Con il lancio dell’APP di Whuis.com abbiamo dato alle nostre agenzie e ai nostri affiliati uno strumento dove è possibile misurare l’affidabilità di persone e aziende in modo semplice e veloce, ma soprattutto quando sono fuori dalle nostre agenzie, mentre si trovano a casa del cliente oppure in zona mentre creano relazioni – afferma Caglieris. Quando abbiamo siglato la partnership con Whuis.com abbiamo trovato una realtà giovane, dinamica, molto propensa all’innovazione in linea con le nostre strategie e con il lancio dell’APP di Whuis ne abbiamo avuto ulteriore conferma.

Per proseguire il trend positivo degli ultimi anni, per il settore immobiliare diventa fondamentale un’evoluzione continua verso strumenti sempre più performanti e innovativi – afferma Daniele Mancini, fondatore di Whuis.com. – Grazie all’applicazione di Whuis, qualsiasi agente può, velocemente e ad un costo irrisorio, fare una valutazione del cliente che deve incontrare o che ha appena incontrato, in qualsiasi posto o momento, senza compromettere il diritto alla privacy degli individui analizzati. Attraverso l’innovazione tecnologica, abbiamo organizzato un database semplice da interrogare, facilmente accessibile e rapido, per cui non è necessaria nessuna competenza particolare. La nostra relazione con il Gruppo Tecnocasa è di vera partnership, perché cerchiamo insieme di rendere il lavoro delle agenzie più professionale da una parte e più efficiente dall’altra.

I vantaggi dell’applicazione di Whuis.com

Grazie all’app, l’agente può effettuare ricerche all’esterno dell’agenzia, in qualsiasi luogo e momento, per verificare possibili venditori, acquirenti e affittuari (un modo alternativo di “fare notizia”). L’interfaccia user friendly e semplice da utilizzare permette una consultazione rapida anche senza esperienza o formazione, e, diversamente da un report cartaceo, i dati all’interno di Whuis.com si aggiornano in tempo reale, comunicando online con i database pubblici.

Tramite un semplice motore di ricerca e una sola interrogazione è possibile visualizzare, incrociando dati patrimoniali, finanziari e catastali, le eventuali negatività, come protesti e pregiudizievoli ed altre informazioni fondamentali, per capire l’affidabilità della persona, sia fisica sia giuridica.

Lanciato come startup nel 2018 da esperti del settore immobiliare e digitale, Whuis.com è attualmente utilizzato nel settore immobiliare dai principali network immobiliari. Il portale non si limita però al real estate, poiché permette di individuare potenziali truffe dall’automotive al secondary market, dal mondo delle assicurazioni a quello del lavoro: l’obiettivo finale è garantire la trasparenza dell’interlocutore e la qualità della relazione, sia online che offline. Ad oggi sulla piattaforma sono già state effettuate oltre 200 mila ricerche, per l’80% su persone individuali.

GDPR e normativa sui dati: la tutela della privacy

Whuis.com è totalmente conforme alla normativa sulla privacy e al regolamento europeo GDPR. La piattaforma si appoggia infatti, per le proprie ricerche, a fonti pubbliche interrogabili da qualunque azienda o cittadino privato, tra cui Catasto, Tribunale e Camera di Commercio: le informazioni, già disponibili alla consultazione pubblica, vengono aggregate e rese fruibili in un’interfaccia semplice da navigare e consultare, senza mettere a rischio il diritto alla privacy di persone e aziende. Whuis.com è inoltre una società titolare di licenza ex Art. 134 TULPS con licenza di attività investigativa rilasciata dalla Prefettura di Pescara.