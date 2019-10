Sport, amicizia, spirito di gioco e prevenzione alla droga i messaggi forti della XII^ Mezza Maratona “Città di Assemini”

Una bellissima giornata primaverile ha fatto da contorno alla festa dai mille colori della Mezza Maratona della Ceramica “Città di Assemini” magistralmente organizzata dal Gruppo Polisportivo Assemini – Atletica & Triathlon, capitanata dal suo presidente sig. Mauro Tronci. Associazioni arrivate da tutta l’isola e addirittura dal Veneto, hanno dato lustro alla manifestazione sportiva arrivata alla XII^ edizione, che ha visto partecipare oltre 1400 atleti di ogni età e capacità atletiche e agonistiche.

Tra la moltitudine di colori delle decine di Associazioni sportive presenti, spiccavano i capellini e le magliette verdi dei volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga che, d’accordo con gli organizzatori, hanno voluto aggiungere al messaggio dello sport come stile di vita, quello di vivere liberi dalla droga.

Il filosofo L. Ron Hubbard aveva individuato le droghe come “l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” affermazione assolutamente condivisibile da chi vive quotidianamente a contatto con i ragazzi, come i volontari, educatori, docenti e i responsabili delle associazioni sportive e possono osservare come gli spacciatori stiano raggiungendo i ragazzi sempre più giovani.

“Queste iniziative contribuiscono ad informare i giovani sui pericoli cui vanno incontro facendo uso di droga, ha dichiarato il presidente Mauro Tronci, andrebbero fatte le conferenze nelle scuole e nei campi estivi frequentati dai giovani, unendo le esperienze delle varie associazioni e istituzioni per fare la prevenzione il più precocemente possibile”.