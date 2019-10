Spettacolo aperto: a Cagliari, il 21 ottobre “Canto anch’io”

Ma, in effetti, cosa vuol dire cantare in un coro, cosa si fa? Come si decifra la musica e cosa bisogna fare per realizzare un brano corale?

Questa è una serata dedicata a scoprirlo: partiamo da una pagina di musica, impariamo le parti divise per settori e poi cantiamo assieme, cori e pubblico.

Con la partecipazione degli studenti del Corso di laurea in Beni culturali e Spettacolo e del MusE-Unica Musica ensemble, un percorso corale in miniatura per far provare a tutti l’emozione del canto in coro.

Ingresso a donazione libera.