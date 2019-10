Sottoscritto accordo tra Piemonte, Liguria e Val d’Aosta per valorizzare il turismo 

Il documento sancisce la volontà di rafforzare i rapporti di collaborazione tra le tre Regioni, pianificando un calendario di iniziative comuni, attuando azioni di co-marketing e promuovendo la collaborazione tra i rispettivi operatori turistici.

L’accordo, inoltre, vuole avviare un percorso condiviso per cogliere tutte le opportunità offerte dai progetti di cooperazione transfrontaliera e transnazionale, cofinanziati dai fondi europei, per un rilancio delle economie turistiche locali mediante la predisposizione di progetti in partenariato.

Crediti per le foto: Christian Flammia.