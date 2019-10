Workshop

“Sostenere gli imprenditori del domani”: se ne parlerà il 18 ottobre a Cagliari

In occasione della Giornata Europea del Microcredito, si terrà venerdì 18 ottobre alle ore 10:00 a Cagliari, presso la Mediateca del Mediterraneo, il Workshop “Sostenere gli imprenditori del domani”. L’iniziativa è organizzata dal Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna nell’ambito del progetto europeo “ATM for SMEs”, in collaborazione con COOPFIN S.p.A. (Operatore di Microcredito), Confcooperative Cagliari e Legacoop Cagliari.