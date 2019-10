Sorso. Intervento “La famiglia cresce”: sostegno economico a favore di nuclei numerosi

Il Comune informa che con Deliberazione n. 39/41 del 03.10.2019 la RAS ha riprogrammato le risorse disponibili sul Fondo Nazionale Politiche sociali, allargando la platea dei beneficiari dell’Intervento “La famiglia cresce” (con esclusione dei nuclei già percettori del contributo nell’anno 2019 in attuazione della Delib.G.R. n. 8/64 del 19 febbraio 2019).

Al beneficio, pari alla somma di euro 160 per ciascun figlio fiscalmente a carico (purché di età non superiore a 25 anni), sono ammessi i nuclei familiari composti da almeno tre figli, con un reddito ISEE non superiore a euro 30.000;