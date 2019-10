Siniscola. Festa delle Grazie: 11-14 ottobre 2019

Per molti la manifestazione è l’occasione per bere un bicchiere con gli amici e approfittare del mare che ad inizio ottobre è ancora bellissimo.

La Festa delle Grazie è l’occasione giusta per assaggiare Sa Pompia una specialità tipica di Siniscola.

Festa delle Grazie di Siniscola 2019

VENERDI 11 OTTOBRE

PIAZZA DELLE GRAZIE (Via Sassari)

16.30 INTRATTENIMENTO BIMBI CON RICCHI MURRU

18.30 BALLI SARDI IN PIAZZA ORGANETTO DI LUCIO LUTZU

20.30 GARA DI POESIA ESTEMPORANEA CON LA PARTECIPAZIONE DEI POETI: CELESTINO MUREDDU, PEPPINO DONAERA E SALVATORE LADU ACCOMPAGNATI DAL TENORE MONTALBO DI SINISCOLA

PIAZZA DON MIGLORISI (fine di Via Roma)

OPENING AND CLOSING DJ SET ALEX P

21.30 COVER BAND 883 – GLI AMICI DI MARIO

23.30 FESTIVAL MUSICA ANNI ’90: MARVIN AND PREZIOSO

SABATO 12 OTTOBRE

PIAZZA DEL MERCATO

“L’ABICI DELLA GIOIA” GIOSTRA FISSA DI ANTONIO CHIRONI

PIAZZA DELLE GRAZIE (Via Sassari)

16.00 SPETTACOLO ITINERANTE CIRCO A TRE RUOTE DI RIKY RICCARDO TANCA

18.30 BALLI SARDI IN PIAZZA ORGANETTO DI GIANLUIGI DODDO

20.00 SCUOLE DI BALLO SI ESIBISCONO: “C.N.E. COMPAGNIA NUOVA ENERGIA DANZA MUSICA TEATRO” DI CHIARA CHISU

22.30 VIOLA NELLA CENERE IN CONCERTO

FONDAZIONE FARRIS TEDDE (Via Sassari fronte Chiesa San Giovanni)

19.30 FRANCESCO PIU: BLUES TRAVELER IN CONCERTO

PIAZZA DON MIGLORISI (fine di Via Roma)

21.30 SMILE FESTIVAL CON M-AUS EVENTI, YHE JACKALVOIC, PLASMA,TRASKO,GIANNI P.,DJ MATT, ANTHONY M., THOMAS EMME, SPECIAL GUEST DPG (DARK POLO GANG)

DOMENICA 13 OTTOBRE

PIAZZA DEL MERCATO

“L’ABICI DELLA GIOIA” GIOSTRA FISSA DI ANTONIO CHIRONI

VIA DE GASPERI (Partenza e Arrrivo)

9.30 25^ GARA CICLISTICA REGIONALE FCI – CATEGORIE MASTER M/F

FONDAZIONE FARRIS TEDDE (Via Sassari fronte Chiesa San Giovanni)

10.30 LAORATORIO CREATIVO (6-13 ANNI) “ MUSICA RAGAZZI” CON MIRIAM E MONICA DI MI&MO

IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA CIVICA INTERCOMUNALE SINISCOLA POSADA TORPÈ LODÈ

PIAZZA DELLE GRAZIE (Via Sassari)

13.00 CONCERTINO PER PRANZO MUSICALE: DUO PIETRO E FRANCO

17.00 PROCESSIONE RELIGIOSA PER LE VIE DI SINISCOLA. PARTECIPANO: GRUPPO FOLK TZIU JANNE PIU DI SINISCOLA, GRUPPO FOLK CUCCURU ‘E JANAS DI SINISCOLA, GRUPPO FOLK FEMMINILE LA CALETTA DI SINISCOLA, GRUPPO FOLK PROLOCO DI SAMUGHEO, GRUPPO FOLK SAN PAOLO DI MONTI, GRUPPO FOLK DI OROTELLI, CARABINIERI A CAVALLO IN ALTA UNIFORME, BANDA MUSICALE CITTA’ DI SENNORI, CAVALIERI DI SINISCOLA A SEGUIRE SANTA MESSA NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI PRESIEDUTA DAL VESCOVO MONS. ANTONELLO MURA CANTI CORALE SAN GIOVANNI BATTISTA

21.00 ESIBIZIONE: GRUPPO FOLK FEMMINILE LA CALETTA DI SINISCOLA, GRUPPO FOLK PROLOCO DI SAMUGHEO, CORO SANTA LUCIA DI SINISCOLA, GRUPPO FOLK SAN PAOLO DI MONTI, GRUPPO FOLK TZIU JANNE PIU DI SINISCOLA, TENORE ‘UNTANA VONA di ORGOSOLO, GRUPPO FOLK DI OROTELLI, TENORE SELEMA DI TORPE’, GRUPPO FOLK CUCCURU ‘ E JANAS DI SINISCOLA

PIAZZA DON MIGLORISI (fine di Via Roma)

19.00 SCUOLE DI BALLO SI ESIBISCONO: “DANCING SCHOOL&FITNESS” DI LUANA PAU

20.00 SCUOLE DI BALLO SI ESIBISCOLO: “FUTURA DANCING SCHOOL” DI EUGENIO, ANNA, ELEONORA CONTU

21.30 CORO STELLARIA DE SANTU NIGOLA DI BRUNELLA

22.30 “LA NOTTE DELLA TARANTA” BALLI E MUSICA DEL SALENTO ALLA BUA IN CONCERTO

LUNEDI’ 14 OTTOBRE

PIAZZA DELLE GRAZIE (Via Sassari)

16.00 INTRATTENIMENTO BIMBI CON ” PARTYDEA E LO SPETTACOLO MILLE BOLLE” DI TERESA ENNA

18.30 BALLI SARDI IN PIAZZA ORGANETTO DI ALESSIO PIGA

20.30 SERATA DEDICATA ALLA CHITARRA. VOCI: EMANUELE BAZZONI, FRANCO DESSENA E DANIELE GIALLARA – CHITARRA: ALESSANDRO CARTA – FISARMONICA: CLAUDIO DESSENA

23.30 ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI DELLA LOTTERIA FESTA DELLE GRAZIE 2019

PIAZZA DON MIGLORISI (fine di Via Roma)

20.00 SCUOLE DI BALLO SI ESIBISCONO: “SC FITNESSPILATES” DI SABRINA CHERCHI

21.00 SPETTACOLO CABARET UCCIO DE SANTIS “VI RACCONTO IL MIO MUDÙ'”

22.30 RICCHI E POVERI IN CONCERTO

00.15 FUOCHI D’ARTIFICIO

PROGRAMMA RELIGIOSO:

DAL 4 AL 12 OTTOBRE SS MESSA H 7 CHIESA LE GRAZIE

DAL 4 AL 12 OTTOBRE SS MESSA H 18 CHIESA SAN GIOVANNI

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE H 17 PIAZZA LE GRAZIE

MESSA E AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEI MALATI

DOMENICA 13 SS MESSA H 9 CHIESA LE GRAZIE

DOMENICA 13 SS MESSA H 11 CHIESA DELLE GRAZIE

DOMENICA 13 PROCESSIONE H 17 SEGUE SANTA MESSA NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI PRESIEDUTA DAL VESCOVO MONS. ANTONELLO MURA CANTI CORALE SAN GIOVANNI BATTISTA

LUNEDÌ 14 OTTOBRE SS MESSA H 10 CHIESA LE GRAZIE

ESTRAZIONE NUOVA PRIORESSA

LUNEDÌ 14 OTTOBRE SS MESSA H 18 CHIESA LE GRAZIE