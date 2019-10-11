Siniscola. Festa delle Grazie: 11-14 ottobre 2019
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Per molti la manifestazione è l’occasione per bere un bicchiere con gli amici e approfittare del mare che ad inizio ottobre è ancora bellissimo.
La Festa delle Grazie è l’occasione giusta per assaggiare Sa Pompia una specialità tipica di Siniscola.
Festa delle Grazie di Siniscola 2019
VENERDI 11 OTTOBRE
PIAZZA DELLE GRAZIE (Via Sassari)
16.30 INTRATTENIMENTO BIMBI CON RICCHI MURRU
18.30 BALLI SARDI IN PIAZZA ORGANETTO DI LUCIO LUTZU
20.30 GARA DI POESIA ESTEMPORANEA CON LA PARTECIPAZIONE DEI POETI: CELESTINO MUREDDU, PEPPINO DONAERA E SALVATORE LADU ACCOMPAGNATI DAL TENORE MONTALBO DI SINISCOLA
PIAZZA DON MIGLORISI (fine di Via Roma)
OPENING AND CLOSING DJ SET ALEX P
21.30 COVER BAND 883 – GLI AMICI DI MARIO
23.30 FESTIVAL MUSICA ANNI ’90: MARVIN AND PREZIOSO
SABATO 12 OTTOBRE
PIAZZA DEL MERCATO
“L’ABICI DELLA GIOIA” GIOSTRA FISSA DI ANTONIO CHIRONI
PIAZZA DELLE GRAZIE (Via Sassari)
16.00 SPETTACOLO ITINERANTE CIRCO A TRE RUOTE DI RIKY RICCARDO TANCA
18.30 BALLI SARDI IN PIAZZA ORGANETTO DI GIANLUIGI DODDO
20.00 SCUOLE DI BALLO SI ESIBISCONO: “C.N.E. COMPAGNIA NUOVA ENERGIA DANZA MUSICA TEATRO” DI CHIARA CHISU
22.30 VIOLA NELLA CENERE IN CONCERTO
FONDAZIONE FARRIS TEDDE (Via Sassari fronte Chiesa San Giovanni)
19.30 FRANCESCO PIU: BLUES TRAVELER IN CONCERTO
PIAZZA DON MIGLORISI (fine di Via Roma)
21.30 SMILE FESTIVAL CON M-AUS EVENTI, YHE JACKALVOIC, PLASMA,TRASKO,GIANNI P.,DJ MATT, ANTHONY M., THOMAS EMME, SPECIAL GUEST DPG (DARK POLO GANG)
DOMENICA 13 OTTOBRE
PIAZZA DEL MERCATO
“L’ABICI DELLA GIOIA” GIOSTRA FISSA DI ANTONIO CHIRONI
VIA DE GASPERI (Partenza e Arrrivo)
9.30 25^ GARA CICLISTICA REGIONALE FCI – CATEGORIE MASTER M/F
FONDAZIONE FARRIS TEDDE (Via Sassari fronte Chiesa San Giovanni)
10.30 LAORATORIO CREATIVO (6-13 ANNI) “ MUSICA RAGAZZI” CON MIRIAM E MONICA DI MI&MO
IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA CIVICA INTERCOMUNALE SINISCOLA POSADA TORPÈ LODÈ
PIAZZA DELLE GRAZIE (Via Sassari)
13.00 CONCERTINO PER PRANZO MUSICALE: DUO PIETRO E FRANCO
17.00 PROCESSIONE RELIGIOSA PER LE VIE DI SINISCOLA. PARTECIPANO: GRUPPO FOLK TZIU JANNE PIU DI SINISCOLA, GRUPPO FOLK CUCCURU ‘E JANAS DI SINISCOLA, GRUPPO FOLK FEMMINILE LA CALETTA DI SINISCOLA, GRUPPO FOLK PROLOCO DI SAMUGHEO, GRUPPO FOLK SAN PAOLO DI MONTI, GRUPPO FOLK DI OROTELLI, CARABINIERI A CAVALLO IN ALTA UNIFORME, BANDA MUSICALE CITTA’ DI SENNORI, CAVALIERI DI SINISCOLA A SEGUIRE SANTA MESSA NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI PRESIEDUTA DAL VESCOVO MONS. ANTONELLO MURA CANTI CORALE SAN GIOVANNI BATTISTA
21.00 ESIBIZIONE: GRUPPO FOLK FEMMINILE LA CALETTA DI SINISCOLA, GRUPPO FOLK PROLOCO DI SAMUGHEO, CORO SANTA LUCIA DI SINISCOLA, GRUPPO FOLK SAN PAOLO DI MONTI, GRUPPO FOLK TZIU JANNE PIU DI SINISCOLA, TENORE ‘UNTANA VONA di ORGOSOLO, GRUPPO FOLK DI OROTELLI, TENORE SELEMA DI TORPE’, GRUPPO FOLK CUCCURU ‘ E JANAS DI SINISCOLA
PIAZZA DON MIGLORISI (fine di Via Roma)
19.00 SCUOLE DI BALLO SI ESIBISCONO: “DANCING SCHOOL&FITNESS” DI LUANA PAU
20.00 SCUOLE DI BALLO SI ESIBISCOLO: “FUTURA DANCING SCHOOL” DI EUGENIO, ANNA, ELEONORA CONTU
21.30 CORO STELLARIA DE SANTU NIGOLA DI BRUNELLA
22.30 “LA NOTTE DELLA TARANTA” BALLI E MUSICA DEL SALENTO ALLA BUA IN CONCERTO
LUNEDI’ 14 OTTOBRE
PIAZZA DELLE GRAZIE (Via Sassari)
16.00 INTRATTENIMENTO BIMBI CON ” PARTYDEA E LO SPETTACOLO MILLE BOLLE” DI TERESA ENNA
18.30 BALLI SARDI IN PIAZZA ORGANETTO DI ALESSIO PIGA
20.30 SERATA DEDICATA ALLA CHITARRA. VOCI: EMANUELE BAZZONI, FRANCO DESSENA E DANIELE GIALLARA – CHITARRA: ALESSANDRO CARTA – FISARMONICA: CLAUDIO DESSENA
23.30 ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI DELLA LOTTERIA FESTA DELLE GRAZIE 2019
PIAZZA DON MIGLORISI (fine di Via Roma)
20.00 SCUOLE DI BALLO SI ESIBISCONO: “SC FITNESSPILATES” DI SABRINA CHERCHI
21.00 SPETTACOLO CABARET UCCIO DE SANTIS “VI RACCONTO IL MIO MUDÙ'”
22.30 RICCHI E POVERI IN CONCERTO
00.15 FUOCHI D’ARTIFICIO
PROGRAMMA RELIGIOSO:
DAL 4 AL 12 OTTOBRE SS MESSA H 7 CHIESA LE GRAZIE
DAL 4 AL 12 OTTOBRE SS MESSA H 18 CHIESA SAN GIOVANNI
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE H 17 PIAZZA LE GRAZIE
MESSA E AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEI MALATI
DOMENICA 13 SS MESSA H 9 CHIESA LE GRAZIE
DOMENICA 13 SS MESSA H 11 CHIESA DELLE GRAZIE
DOMENICA 13 PROCESSIONE H 17 SEGUE SANTA MESSA NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI PRESIEDUTA DAL VESCOVO MONS. ANTONELLO MURA CANTI CORALE SAN GIOVANNI BATTISTA
LUNEDÌ 14 OTTOBRE SS MESSA H 10 CHIESA LE GRAZIE
ESTRAZIONE NUOVA PRIORESSA
LUNEDÌ 14 OTTOBRE SS MESSA H 18 CHIESA LE GRAZIE