Sicurezza degli edifici scolastici: il CNDDU soddisfatto per i finanziamenti del MIUR

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani esprime soddisfazione per lo stanziamento, da parte del MIUR, di 65,9 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche se ritiene ancora preoccupante la situazione della sicurezza delle scuole in Italia.