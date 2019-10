Servizio Civile 2019-2020: prorogati al 17 ottobre i termini per la candidatura ai progetti Acli in Sardegna

Sette progetti per 21 posti in tutta la Sardegna, di cui 16 nell’ex provincia di Cagliari. Sono questi i numeri del Servizio Civile Acli in scadenza il 17 ottobre prossimo (ore 14). Si tratta di esperienze differenti, accomunate dall’essere pensate per incidere nel Sociale, e in particolare su diritti, famiglia, diversità, sport, lotta alla dispersione scolastica.

Per quanto riguarda le sedi di Cagliari (via Roma e viale Marconi) sono disponibili otto posti per differenti progetti. Quattro ragazzi verranno invece impiegati a Elmas, due a Decimomannu, uno a Gesico e uno a San Giovanni Suergiu. Per quanto riguarda il resto dell’Isola, sono disponibili tre posti a Nuoro e due a Sassari.

Possono presentare domanda per il bando volontari 2019 i giovani tra i 18 e i 28 anni (cittadini italiani/cittadini dell’Unione Europea/cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia) presentando domanda, esclusivamente in modalità online (https://domandaonline.serviziocivile.it/).

I progetti dureranno 12 mesi con un’articolazione oraria pari a 25 ore di servizio settimanali ed avvio entro il 30 aprile 2020. Per avere informazioni dettagliate sui progetti e su come presentare la domanda è possibile consultare il sito acliserviziocivile.org.

In tutta Italia, le Acli accoglieranno 336 operatori volontari di cui 299 per i progetti che si svolgeranno sul territorio nazionale e 37 per il progetto attuato nelle sedi Acli all’estero.

Per maggiori informazioni è possibile inoltre contattare la segreteria Acli Cagliari al numero 07043039 o inviando una e-mail a acliprovincialicagliari@gmail.com