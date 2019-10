Sassari. venerdì a Villa Mimosa un convegno dal titolo “Evoluzione dei mercati finanziari e nuove opportunità d’investimento”

Venerdì prossimo 11 ottobre, con inizio alle 15, a Villa Mimosa a Sassari si terrà un convegno organizzato dalla “First Trading Society”, società formata da trader indipendenti riuniti, dal titolo “Evoluzione dei mercati finanziari e nuove opportunità d’investimento”.

L’evoluzione tecnologica e informatica ha portato negli ultimi anni a cambiamenti e sviluppi in più settori tra cui quello dei mercati finanziari, notoriamente riservato agli investitori professionali e a coloro i quali disponevano di somme finanziarie importanti.

La semplicità di accesso ai mercati finanziari da parte di chiunque, mediante un semplice “click” su un mouse, cela tuttavia intrinseche difficoltà e richiede comunque competenze necessarie per operare su tali mercati in modo profittevole, perseguendo precisi obiettivi finanziari sia personali che aziendali, ad esempio per una corretta gestione finanziaria del proprio capitale commerciale.

Nell’ambito dell’evoluzione di questo settore, il trading online, che nasce negli Stati Uniti come attività di compravendita di titoli in borsa, è oggi, grazie al progresso della tecnologia come l’internet banking, la nuova frontiera su cui le varie istituzioni finanziarie stanno investendo importanti risorse per rendere sempre più accessibile tale attività a chiunque abbia anche solo un conto corrente.

Inoltre l’economia attuale a rendimenti garantiti minimi alimenta ancora di più il processo di avvicinamento del piccolo e grande investitore a tali opportunità d’investimento, che però richiedono più competenze e preparazione di quanto si sia portati a credere dalla semplicità, come detto, del “click” sul mouse.

L’iniziativa di “First Trading Society”, che ha scelto Villa Mimosa per la sua presentazione, intende dare una risposta a questi quesiti attraverso l’analisi e lo studio dei mercati finanziari, con lo scopo di ricercare e sviluppare le migliori strategie in termini di performance, ripetibilità e in ultima istanza di profitto, con particolare attenzione alla diversificazione e gestione del rischio.

L’obiettivo del seminario è quello di fornire le informazioni necessarie e trasferire tecniche ed esperienze, non solo a professionisti del settore, ma a chiunque si approcci al mondo della finanza.

Le aziende potranno confermare la partecipazione all’indirizzo mail info@firsttradingsociety.it o al numero 327/8423539.