Sassari sabato 12 settembre 2019 a Linea Verde Life

Sabato 12 ottobre Sassari sarà la protagonista di Linea Verde Life, dalle 12:20 su Raiuno. Marcello Masi e Daniela Ferolla condurranno i telespettatori alla scoperta della città e della sua ricchezza, culturale e non solo. La Brigata Sassari spiegherà come il 5º Reggimento Genio Guastatori interviene in caso di fenomeni alluvionali per soccorrere la popolazione e valutare l’agibilità delle vie di collegamento.

Spazio poi all’Università di Sassari, con l’approfondimento di alcuni progetti di ricerca e trasferimento tecnologico, all’innovazione e alla bioedilizia. Un focus sarà dedicato alla rigenerazione urbana, attraverso l’arte, della Miniera Argentiera.

Durante la trasmissione sarà raccontata anche l’isola dell’Asinara, una realtà che sta puntando sulla sostenibilità. Infine la ricetta con Federica De Denaro farà conoscere le abitudini alimentari dei centenari sardi, per comprendere la dieta di uno dei popoli più longevi al mondo.