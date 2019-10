Sassari partecipa anche quest’anno a Climathon

Climathon è un hackathon mondiale sui cambiamenti climatici della durata di 24 ore, promossa da Climate-KIC e organizzata sul nostro territorio dal settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Sassari – servizio sostenibilità ambientale, che si svolgerà contemporaneamente il 25 ottobre 2019 in oltre 100 città del mondo.

L’evento riunisce i cittadini, i professionisti, le imprese, il mondo accademico e tutta la società civile per sviluppare insieme le migliori soluzioni innovative per le principali sfide climatiche.

Originariamente concepito come hackathon da EIT Climate-KIC, Climathon da allora è decollato come movimento globale, coinvolgendo i cittadini sull’azione per il clima e fornendo alle città un supporto continuo sulle sfide uniche che devono affrontare.

A Sassari si svolgerà dalle ore 10:00 di venerdì 25 ottobre alle ore 13:00 di sabato 26 ottobre 2019 e sarà orientato alla progettazione di strategie efficaci per l’adattamento agli eventi meteorologici estremi quali precipitazioni anomale ed ondate di calore in relazione al comfort urbano

Luogo di svolgimento: venerdì 25 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nella sala conferenze della Biblioteca comunale in piazza Tola e dalle ore 15:00 del 25 ottobre alle ore 13:00 di sabato 26 ottobre nei locali del Polo Bionaturalistico dell’Università degli Studi di Sassari in via Piandanna, 4.

La sfida

“Cambiamenti climatici: eventi anomali di precipitazione, ondate di calore e comfort urbano”.

Ogni città di Climathon identifica le sue sfide climatiche e invita i suoi cittadini a trovare soluzioni innovative.