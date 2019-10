Sassari: Mercoledì 16 ottobre la presentazione delle idee per la realizzazione di nuove imprese nella Sassari storica

Mercoledì 16 ottobre 2019 alle ore 10.00 presso la sala conferenze dell’Infermeria San Pietro in via Infermeria San Pietro 12 a Sassari saranno presentate, ai cittadini di Sassari e ai possibili investitori, le idee per la realizzazione di nuove imprese nella Sassari storica.

E’ questa la fase finale del programma Enterprise Competition, promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito della strategia ITI, con la finalità di sostenere ed incoraggiare la cultura d’impresa e l’autoimprenditorialità nella “Sassari Storica” attraverso l’accompagnamento alla nascita di nuove idee e allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.

I partecipanti che hanno completato il percorso di pre-incubazione e incubazione di impresa, sostenuti da formatori, tutor e consulenti specializzati, presenteranno i propri progetti imprenditoriali.

Le idee, potranno poi accedere all’avviso di finanziamento che sarà lanciato dal comune di Sassari nei prossimi mesi.

IL PROGRAMMA