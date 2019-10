Sassari: il 23 ottobre “Big Data per il turismo” con Alessio Neri e Maurizio Orgiana

Big data per il turismo: turisti con lo smartphone e fai da te. Ma esiste un modo per le aziende di beneficiare di tutti i dati di cui i turisti fruiscono e che i turisti stessi generano e condividono?

Se ne parlerà con gli esperti Alessio Neri, Ceo di genteinviaggio.it e Maurizio Orgiana, Ceo Sun & Sand Sardinia, nel corso del’incontro organizzato mercoledì 23 ottobre alle ore 17,30 da Hubinsula negli spazi del coworking e incubatore lanciato dalla società Abinsula e inaugurato ormai qualche mese fa in viale Umberto 24c, a Sassari. A introdurre e moderare l’incontro saranno Carlo Gaspa e Paolo Costa di Eager Srl. L’evento è gratuito, i biglietti sono disponibili su www.eventbrite.it.

Informazione e condivisione in tempo reale: i nuovi turismi coinvolgono i viaggiatori consapevoli che prendono in mano il proprio viaggio. Viaggiatori che si informano e informano a loro volta, generando moli di dati spesso condivisi e accessibili a chiunque sappia dove cercare. E allora: cosa possono fare le aziende turistiche per imparare a sfruttare questa preziosa miniera d’oro di informazioni e migliorare così la loro offerta? Come è possibile utilizzare le informazioni prodotte e condivise dai turisti per personalizzare prodotti e servizi e migliorare la reputazione aziendale?

Alessio Neri, Ceo e co-fondatore della startup innovativa Fare Digital Media srls e di genteinviaggio.it, è un travel enthusiast ed un innovatore digitale sin da quando nel 2004 aprì il suo primo blog. Alle spalle ha oltre dieci anni di esperienza nella comunicazione di progetti no profit e innovativi per la promozione del territorio, cinque progetti digital publishing lanciati nel corso degli anni e decine i percorsi di formazione sostenuti come docente per diverse categorie di professionisti del turismo.

Maurizio Orgiana, laureato in Scienze del Turismo, è Ceo Sun & Sand Sardinia, professionista e specialista in strategia e revenue alberghiero, customer experience, innovazione e marketing territoriale. Ha cooperato alla creazione delle associazioni Erasmus Student Network Cagliari, What About Sardinia e alla realizzazione del docu-storytelling “MyWanderlustRadio”. Docente e consulente di marketing territoriale e revenue management, da gennaio 2019 è coordinatore della rete “Tourism Under 40”.

Eager Srl è invece la startup innovative che promuove e gestisce il progetto Heart of Sardinia, circuito multicanale di promozione turistica.