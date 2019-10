Sassari: il 15 novembre al Quod la presentazione del libro di Omar Onnis “Illustres-Vita, morte e miracoli di quaranta personalità sarde”

Nato da quaranta illustrazioni realizzate da Manuelle Mureddu accompagnate ora nel libro dai relativi profili scritti da Omar Onnis, Illustres – Vita, morte e miracoli di quaranta personalità sarde è un libro prezioso per come riesce a trovare un delizioso e stimolante equilibrio fra divulgazione/riflessione storica e suggestioni estetiche.

Cosa sai di Goda re di Sardegna, o di Sardigna de Lacon?

Hai mai sentito nominare Nicolau Montagnans?

Ed Edina Altara o Eva Mameli?

Tra le tante cose che non sono conosciute della storia sarda ci sono anche gli innumerevoli personaggi che l’hanno fatta, vi hanno avuto un ruolo di primo piano, in vari ambiti.

Quello che propone questo libro è di ripercorrere i tanti secoli della storia della Sardegna attraverso i volti, le gesta, le opere, le avventure e le disavventure di alcuni tra i più affascinanti e significativi di loro.

Donne e uomini che escono dalle nebbie del mito e si incarnano in vicende profondamente umane. Vederli all’opera, guardarli in faccia e collocarli nel tempo aiuta a farsi domande e, finalmente, capire chi eravamo. Di più: aiuta a capire chi siamo oggi.

GLI AUTORI

MANUELLE MUREDDU è nato a Nuoro nel 1980, dove vive e lavora. Fumettista professionista, collabora con varie riviste nazionali. Vincitore di alcuni premi internazionali, tra cui quello della Fondazione Mirò di Barcellona. Dal 2003 al 2005 ha frequentato la scuola internazionale di Comics a Roma.

OMAR ONNIS è nato a Nuoro nel 1969. Vissuto a lungo nella sua città natale si è poi trasferito a Trento dove attualmente vive con la famiglia. Ha pubblicato nel 2013 Tutto quello che sai sulla Sardegna è falso; nel 2015 La Sardegna e i Sardi nel tempo; nel 2018 pubblicando il romanzo La vincita. Il suo Blog: SardegnaMondo.