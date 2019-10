Sassari. I bambini in Italia negli ultimi 10 anni. Lunedì il convegno “Save The Children”

Lunedì 21 ottobre, alle 15, nella sala conferenze dell’ex Infermeria san Pietro, Save the Children, in collaborazione con il Comune di Sassari, ha organizzato un momento di riflessione su cosa ha significato essere bambini in Italia negli ultimi 10 anni e sulle sfide future da affrontare.

Sarà l’occasione per presentare la campagna “Illuminiamo il Futuro” per il contrasto alla povertà educativa, e la decima edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio “Il tempo dei bambini”.

La pubblicazione da 10 anni raccoglie e studia un’ampia serie di dati e di indicatori del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza con tavole, mappe e grafici fornendo una fotografia d’insieme delle condizioni di vita di bambine, bambini e adolescenti in Italia.

Save the Children da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Il rapporto annuale 2019 sarà lanciato in contemporanea in 10 città italiane, fra le quali Sassari.

All’incontro parteciperanno Elena Scanu, curatrice dell’Atlante, Rosanna Arru, assessora del Comune di Sassari alla Cultura, Sport, Attività educative e Pari opportunità; Grazia Maria De Matteis, garante per l’infanzia della Regione Sardegna; Maria Pina Casula, responsabile nazionale delle politiche educative di Uisp; Carlotta Bellomi, Capo Unità scuola di Save the Children.