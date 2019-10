Sassari, Federica è costretta a ritirarsi da scuola per mancanza di insegnanti di sostegno

Il Popolo della Famiglia Sardegna, dopo esser venuto a conoscenza del fatto increscioso avvenuto all’ Istituto d’arte di Sassari, dichiara massima solidarietà alla famiglia di Federica e offre ogni appoggio possibile per sensibilizzare gli organi competenti e l’opinione pubblica affinché la situazione trovi una soluzione immediata e la ragazza possa ritornare a scuola. Verrà rispettato, in questo modo, il suo diritto allo studio così come garantito a tutti i cittadini italiani.

Spesso si fatica a comprendere che queste persone già vivono una situazione di disagio, a causa della disabilita’, e oltre a questo sono costrette a subire anche beffe di questo tipo.

Ci uniamo all’appello disperato della mamma di Federica, nell’attesa di ricevere risposte concrete dai

dirigenti dell’istituto.